Erol Bulut futbolcularını tebrik etti

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 19. haftasında 1-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçıyla ilgili, elde ettikleri 3 puandan dolayı mutlu olduklarını ve futbolcularını kutladığını söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, çok önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını belirtti.

Karşılaşmanın 6 puan değerinde olduğunu ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Bugün maçı kazanıp alt sıralardan kurtulmak, üst sıralara yaklaşmak istiyorduk. Futbolcularımız maça defans ve hücum anlamında iyi hazırlandı. Rakibimiz ikinci yarıda baskılı oynadı. İstediğimiz 3 puanı aldığımız için futbolcularımı tebrik ediyorum."