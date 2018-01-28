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Erol Bulut futbolcularını tebrik etti

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Haber
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Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 19. haftasında 1-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçıyla ilgili, elde ettikleri 3 puandan dolayı mutlu olduklarını ve futbolcularını kutladığını söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, çok önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını belirtti.

Karşılaşmanın 6 puan değerinde olduğunu ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Bugün maçı kazanıp alt sıralardan kurtulmak, üst sıralara yaklaşmak istiyorduk. Futbolcularımız maça defans ve hücum anlamında iyi hazırlandı. Rakibimiz ikinci yarıda baskılı oynadı. İstediğimiz 3 puanı aldığımız için futbolcularımı tebrik ediyorum."

Anadolu Kulüpleri

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