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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
20.07.2018 - 15:47, Son Güncelleme:

Erol Bulut, forvet hattına takviye bekliyor

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Erol Bulut, forvet hattına takviye bekliyor

Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Erol Bulut, transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, "Birkaç arkadaşımızı hücum anlamında takımımıza katmak istiyoruz" dedi.

Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kamp çalışmalarında futbolcularıyla birebir ilgilenen genç teknik adam, geçen sezon defansif anlamda yaptıkları iyi işleri, bu sezon hücumda da uygulamak için takımını yoğun tempoda çalıştırıyor.

Erol Bulut, takımdaki son durum ve transferle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“GEÇEN SENE DEFANS ANLAMINDA ÇOK İYİ İŞLER YAPTIK''

Takımın sezona en iyi şekilde hazırlayan Bulut, "Geçen sene Yeni Malatyaspor ile böyle oynarken 'çok defans oynanıyor, Türkiye'de böyle mi top oynanır, hücum futbol yok' deniliyordu. Geçen sene defans anlamında çok iyi işler yaptık. Bu sene o defans kompakt oyununu, kurgusunu, agresifliğimizi korumak istiyoruz. Tabi onun üzerine hücum anlamında biraz daha etkili olmaya çalışıyoruz. Birkaç arkadaşımızı hücum anlamında takımımıza katmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

“OFANSİF ANLAMDA KENDİMİZİ DAHA DA GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Yeni transferlerle birlikte gerek hücum gerekse de defansif anlamda farklı bir takım oluşturmak isteyen başarılı teknik adam, Topuk Yaylası'nda devam eden kamp çalışmasında teknik ve taktik çalışmaların yanı sıra oyun sistemi üzerinde yoğunlukta duruyor. Hazırlık maçlarıyla birlikte kafasındaki oyun sistemini oyuncularına iyice anlatmak isteyen Bulut, "Büyük takımlara karşı iyi sonuçlar aldık. İyi oynadık. Hiç bir takıma ezilmedik. Yeterince gol pozisyonları ürettik ama sonuçlandırmada eksikliklerimiz vardı. Ofansif anlamda kendimizi daha da geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

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