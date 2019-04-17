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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Erol Bulut: "Fiorentina’nın bizimle ilgilenmesi gurur verici"
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Futbol
DHA
17.04.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Erol Bulut: "Fiorentina’nın bizimle ilgilenmesi gurur verici"

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Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut birçok konuda Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor maçında kaçırdıkları pozisyonları hatırladıkça hala üzüldüğünü ifade eden Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Maç ve ilk yarıda kaçırdığımız net gol pozisyonları aklıma geldikçe hala üzüntü duyuyorum. Kamara’nın pozisyonu olsun, kaçan penaltımız olsun... İkinci yarıda yakaladığımız iki üç fırsat vardı, dün açıkçası tüm fırsatları yakaladığımız noktada maalesef geri itmiş olduk. Ama bunlar futbolda oluyor, futbolcular elinden geleni yaptılar. 3-0, 4-0 bitecek maç, 1-1 berabere sona erdi, Maalesef 1 puan aldık. Hedefimiz 3 puandı ama çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Bu hafta hazırlıklarımızı oraya yapacağız. Alanyaspor’a kaybettiğimiz 2 puanı Trabzonspor maçında telafi edeceğiz" diye konuştu.

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı biletleri satışta
Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı biletleri satışta

"İLK YARIDAKİ 5-0’LIK MAÇ GERİDE KALDI"

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında Trabzonspor karşısında aldıkları 5-0’lık galibiyetin geride kaldığını belirten Bulut, "İlk yarıda kazandığımız 5-0’lık bir maç var, o geçmişte kaldı. Trabzonspor’un iyi bir çıkışı var, iyi ve tempolu futbol oynuyorlar ve kaliteli futbolcuları var. Hazırlıklarımızı bu hafta ona yönelik yapacağız. Unutmamamız lazım ki önümüzdeki hafta Galatasaray’a karşı kupa yarı final ikinci ayağını da oynayacağız. Trabzon’a moralli gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"KUPAYI MALATYA’YA GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Ligin her kısmında ayrı bir yarışın olduğuna dikkat çeken Erol Bulut, "Hedefimiz ilk 10’da olmak dediğimde tepki aldığım için bunu ilk 6 olarak çevirdim. 29 puan ilk yarı olunca hedefleriniz ister istemez yükseliyor. Beklentiler yükseliyor. İlk 6’nın içinde yine olmak istiyoruz. Şu anda zaten 5’inci sıradayız. Onu sezon sonuna kadar koruyup, aynı zamanda kupada final oynayıp, kupayı Malatya’ya getirmeye çalışacağız. Ligde de sona doğru heyecan, stres ve baskı artıyor. Nasıl şampiyonluk yarışı heyecanlı geçiyorsa, ortalarda 5’incilik mücadelesi de öyle. Bizim arkamızda olan, bizi kovalayan, 5’inciliği elde etmek isteyen takımlar var. Biz de bunu sonuna kadar korumaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Erol Bulut: Fiorentina’nın bizimle ilgilenmesi gurur verici

"BU TAKIMI NEREDEN ALIP, NEREYE GETİRDİK"

Evkur Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e sadece 1.5 yıl önce çıktığını hatırlatan Bulut, "Kimse unutmasın ki bu takımı nereden alıp, nereye getirdik ve şu anda iki kulvarda yarışıyoruz. Lige sadece 1,5 sene önce çıkmış bir takımdan bahsediyoruz. Sona doğru tabi ki biraz stres ve baskı artıyor ama futbolcular bu baskının bilincinde, o yüzden profesyonel futbolcu oluyorlar. Biz takım ve kulüp olarak bunun üstesinden geleceğiz" dedi.

"FİORENTİNA’NIN BİZİMLE İLGİLENMESİ GURUR VERİCİ"

Menajerler aracılığıyla teklifler geldiğini belirten Erol Bulut, "Tek hedefim Malatyaspor’da bu sezonu en iyi şekilde hem ligde, hem kupada başarıyla tamamlamak. Ondan sonraki hedefimi ve planlamamı tam düşünmedim. Menajerler aracılığıyla teklifler geliyor. İtalya’da gazetelerde de Fiorentina’nın bizimle ilgilendiği yazılmış. Bu hem benim hem de Türk teknik direktörler adına gurur verici bir olay. Sonuçta Türk teknik direktöre İtalya gibi büyük ligden bir takımın ilgilenmesi, bunun konusu olması gurur verici" ifadelerini kullandı.

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