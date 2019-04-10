Erol Bulut: Fiorentina 6-7 maçtır bizi takip ediyor

Süper Lig'de geride kalan 27 haftada topladığı 37 puanla 5'inci sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor. Futbolcular hafif tempolu koşunun ardından ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olarak yapılan bölümünde ise Alanyaspor maçının taktik çalışması gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Erol Bulut'un talimatıyla süresiz kadro dışı olan futbolculardan kaleci Ertaç Özbir ile savunma oyuncusu Murat Akça takımla idmanlara katıldı.

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kupa maçının 2 ayaklı bir maç olduğunu, ilk maçta akıllı olmaları gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"İstediğimiz oyunu vermiş olduk. Sahada agresif oynadık. Yakaladığımız birkaç pozisyon vardı onları değerlendirmiş olsaydık oyundan galip olarak ayrılacaktık. Maalesef ikinci maçta kaybettiğimiz 3-0'lık maçta kupada oynadığımız o agresif oyunumuzu maalesef oynayamadık. En büyük etkenin o olduğunu düşünüyorum. Birde kont2rolsüz Murat Yıldırımın bir hareketi vardı. O penaltıya neden oldu. Başka bir maçta böyle bir pozisyon olsa penaltıyı verir miydi? Onu da düşünmemiz lazım. Çünkü izledim birkaç kez böyle yüzde yüz net bir penaltı olmadığını düşünüyorum. İkili bir mücadele var. Tabii ceza sahasında Galatasaray stadında oynuyorsan o şekilde hamleye gitmeyeceksin. Ettiğinde de penaltı oluyor. 2'nci golü de zaten tam bir değişiklik yapmak isterken yediğimiz bir gol oldu. Oda Emre Akbaba'nın kafa topunda Mbaye Diagne'ye çarpan top gol oldu. Çarpmamış olsaydı Fabien topu kurtaracaktı. 3'üncüsü de zaten olan bir penaltı. İstemediğimiz bir sonuç. 3-0 mağlup olduk ama bu futbolda var. O yüzden biz önümüzdeki 7 haftayı en iyi şekilde değerlendirip istediğimiz hedefe ulaşmamı gerekiyor ve bunu da başaracağımıza inanıyorum."

"MHK BAŞKANI'NI TELEFONLA MI ORADAN ARAMAM GEREKİYOR"

Ligin 27'nci haftasında oynanan maçın 35'inci dakikasında Galatasaray'ın attığı golü hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR sisteminin uyarısıyla iptal etti. Hakem Uğurlu, teknik direktör Fatih Terim'in yanına gidip konuşmasını doğru bulmadığını ifade eden Bulut, "Sonuçta orada 2- 3 dakikalık bir muhabbet, izah etme var. Sonra zaten 45+'ya eklendi bence. Zaten penaltı oldu ondan sonra. Hakem hiçbir şeyi izah etmesi gerekmiyor bir teknik direktöre. O zaman benim de sormam gerekiyor. Benim de konuşmak istediğim de bu gerçeklemiyor ve 4'üncü hakemden tribün bize gösteriliyor. 'Hocam devam ederseniz tribüne gönderilirsiniz' diye. Bu da doğru değil. Zaten 4'üncü hakemle konuşamıyorsun. 4'üncü hakemle de konuşmayınca kimle konuşmam gerekiyor? MHK Başkanı'nı telefonla mı aramam gerekiyor anlamadım. Birileriyle konuşmamız gerekiyor. Onunla konuşma, bununla konuşma o zaman iki tarafa aynı olması lazım" şeklinde konuştu.

ERTAÇ ÖZBİR VE MURAT AKÇA AÇIKLAMASI

Süresiz kadro dışı bırakılan ve idmanlara bugün tekrar katılan Ertaç Özbir ile Murat Akça ile ilgili hem takım arkadaşlarına Evkur Yeni Malatyaspor'a yaptıklarını çok iyi bildiklerini kaydeden Bulut, "O hatalarını anladıklarını düşünüyorum. Antrenman sonrası zaten iki arkadaşımız da bir görüşme yapacağım. Ondan sonra net kararımızı zaten onları da açıklamış olacağız. Bundan bizimle antrenmanlara devam edeceklerse bunu zaten önümüzdeki süreçte iyi gözlemleyeceğiz. Gerekiyorsa doğru gördüğümüz şeyler varsa bizimle devam edecekler. Aynı şekilde davranışları devam ederlerse zaten bizime olmayacaklar" diye konuştu.

"FİORENTİNA 6- 7 MAÇTIR BİZİ TAKİP EDİYOR"

İtalyan basınında çıkan Fiorentina iddialarına ilişkin konuşan Erol Bulut, bir Türk teknik direktör olarak adının Avrupa'da iyi takımlarla anılması gurur verici bir olay olduğunu belirterek, "Demek ki işimizi burada doğru yapıyoruz. Ben de konuyla ilgili bilgi sahibi oldum. 6-7 maçtır bizi takip ediyorlarmış. Bu gurur verici bir olay ama şu ana kadar Fiorentina ile görüşmemiz olmadı" dedi.

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