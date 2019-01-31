Erol Bulut: 'Fenerbahçe maçından başımız dik ayrıldık'

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Cumartesi günü 13.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak.

Malatya ekibi Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerinde yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi Teknik Direktör Erol Bulut basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bulut, bu hafta oynayacakları Kayserispor maçını kazanmak istediklerini belirterek “Fenerbahçe karşısında maça iyi başlayamadık ama Kayserispor karşısında birinci saniyeden iyi başlayarak, 90'ıncı dakikaya kadar iyi konsantre olup, maçı iyi geçirmek istiyoruz. Galip gelmek istediğimiz bir maç. İnşallah galip gelip, yolumuza devam edeceğiz” dedi.



"Fenerbahçe maçında o pozisyonu iyi değerlendirmiş olsak..."

Geride kalan Fenerbahçe maçını da değerlendiren Bulut, “Erken bir gol yedik. Belki atmosfer, stadın ful olması, bazı futbolcuların etkilenmesi olabilir ama 1-1'i yakaladık. Ondan sonra basit bir hatadan dolayı frikikten yediğimiz ikinci gol oldu ama yine 2-2'yi yakaladık. İlk yarı 2-2 tamamlandı. İkinci yarıya çıktığımızda daha iyi oyuna girmiş olduk. Futbol detaylar üzerine kurulu. 65. dakikada yakaladığımız pozisyonda Bifouma, Ömer'e çıkartsaydı 3-2 öne geçecektik ve maçı büyük ihtimal bir kazanacaktık. O pozisyonu iyi değerlendirmiş olsak, şu an burada galibiyet sevinci yaşayacak, 3 puanı biz almış olacaktık” ifadelerini kullandı.



"Fenerbahçe maçından başımız dik ayrıldık"

Fenerbahçe maçından başlarının dik bir şekilde ayrıldıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "O yüzden futbolcularımla gurur duyuyorum. Bugüne kadar yaptıkları ve elde ettikleri başarılar ortada. 15 aylık süreçte nereden nereye geldiğimizi hiç kimse unutmasın. Sadece bir kaç kişinin saçma sapan yorumlarından dolayı bu takım ters yöne gitmeyecek, tam tersi daha iyi olmaya çalışacağız. Onu da inşallah bu hafta Kayserispor maçında göstereceğiz" şeklinde konuştu.

En Çok Oynanan Bahis 101 Fenerbahçe - Göztepe 3 MS1 1,55 11340 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 101 Fenerbahçe - Göztepe 3 11,55 %94,39 X3,40 %2,10 23,80 %3,51

"İki yönü de oynayan Yeni Malatyaspor olması lazım"

Her gün kendini geliştirmeye çalışan bir Yeni Malatyaspor’un olduğunu dile getiren Bulut, “Bir futbolcu grubu var. Yeni gelen transferlerde buna uyum sağlamak zorunda. Bunu da sağlayacaklardır. Tabi ki siz kendinizi geliştiriyorsunuz, her zaman eski oyununuzla sadece defansta durup, hızlı hücumlarla gol atmaya değil, kendini geliştirerek topa daha çok sahip olmaya çalışan, iki yönü de oynamaya çalışan Yeni Malatyaspor olması lazım. Doğal olarak büyük takımlara karşı hücum yaptığınızda defanstaki o açıkları veriyorsunuz. Burada önemli olan hücum yaparken, basit hatalar yapmamak. Topa daha çok sahip olabilmek ve yapacağınız hücumları sonuçlandırabilmek. Sonuçlandıramadığınız zaman rakip topu kaptığında onlar hücum yapıyorlar ve orada açıklar veriyorsunuz. Tabi ki şu anda elimizde olan stoper arkadaşlarımız Mustafa Akbaş geç katıldı, hazır değildi, onu hızlı bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Murat Akça iyi oynuyordu, sakatlandı, aramıza katılacak. Orada Robin Yalçın'ı kullandık, Fenerbahçe'ye karşı çok iyi bir maç oynadı. Zaman zaman bu eksiklikler olacak ama elimizdeki şu anki kadro yeterli ve yeterince futbolcumuz var. Hücum anlamında da Kamara ile anlaştık. O da İstanbul'da, sağlık kontrolünden geçip, sözleşmeyi imzalayarak, aramıza katılacak” diye konuştu.



"Futbolu bilen kişilerle konuşacaksın"

Bir basın mensubunun spor yorumcusu Hıncal Uluç’un takımı eleştirmesi ile ilgili sorduğu soruya da cevap veren Bulut, “Cevabım kısa olacak. Futbolu, futbolu bilen kişilerle konuşacaksın bir. İkincisi gereksiz yere söz veya kelimeler sarf etmeyeceğim, çünkü kullanacağım sözlere yazık olacak. O yüzden cevap vermeme gerek bile yok” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde eşleştikleri Göztepe'yi de değerlendiren Bulut, “Göztepe güçlü bir ekip, iyi bir kadrosu var. İyi bir kura. Kayserispor maçında sonra kupada ilk maçı evimizde oynayacağız. Tabi ki kendi evimizde iyi bir skor alıp, İzmir'e öyle gitmek istiyoruz. Tur atlamak istiyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştiririz” diye konuştu.

Öte yandan 44. yaşına giren Erol Bulut’a, basın mensupları doğum günü sürprizi yaptı. Antrenmanını takip eden gazetecilerin getirdiği pastayı kesen Bulut, doğum gününü kutlayan herkese teşekkür etti.

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