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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
09.05.2018 - 18:55, Son Güncelleme:

Erol Bulut: Devam edeceksek bazı şeylerin değişmesi gerekiyor

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Erol Bulut: Devam edeceksek bazı şeylerin değişmesi gerekiyor

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray maçı öncesi sezonu değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdürüyor. Antrenman öncesi Teknik Direktör Erol Bulut takımdaki son durumu değerlendirdi. Kısıtlı imkanlara rağmen ligde başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını kaydeden Bulut, önümüzdeki sezon Yeni Malatyaspor’un sıkıntı yaşamaması için bazı şeylerin değişmesi gerektiğini vurguladı. Bulut, “Malatya şehri ve kulübü olarak ligde kalmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kısıtlı imkanlarla lige çıkıp gerçekten bunu başarmak kolay değil. Kadro derinliğimiz çok geniş değil. Ara transfer sezonunda istediğimiz oyuncuları zamanında transfer edememiştik. Ona rağmen biz hiçbir zaman mücadelemizi bırakmadık. Her maçı iyi oynamaya çalıştık. Bunu iyi yaptık ve 40 puana ulaştık. Önümüzde Galatasaray ve Kayserispor maçları var. Alabileceğimiz altı puan daha var. Maksimum puanı alarak ligi tamamlayacağız” diye konuştu.

“Geleceğe yatırım yapmamız gerekiyor”

Malatya’ya yabancı olmadığını belirten Erol Bulut, “Daha önce 2013 yılında da burada çalıştım. O zamanda güzel işlere imza atmıştık. Ama teknik direktörlük kariyerime ilk kez burada başladım. Buradaki insanların sıcakkanlılığına, samimiyetine uyum sağladım. Bu şekilde her şey yolunda devam ediyor. Burada ilk teknik direktörlük görevimde başarılı olmak benim için çok önemliydi. Taraftardan ve camiadan güzel tepkiler var. Sonuna kadar burada olacağımı söylemiştim. Tabii ki yönetimle konuşmamız gereken birkaç detay var. Lig biter bitmez bunları oturup konuşmamız lazım. Çünkü geleceğe yatırım yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki sezon eğer biz devam edeceksek bazı şeylerin muhakkak değişmesi gerekiyor. Çünkü olduğumuz yerde sayarsak ileride Yeni Malatyaspor sıkıntılar yaşar. Üzerine koymamız gereken noktalar var. Bu tür konuları yönetimimiz ve başkanımızla konuşacağız. Bunlarda hem fikirsek inşallah yolumuza birlikte devam edeceğiz” diye konuştu.

Galatasaray mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına başladı. 
Ligin 32. haftasında deplasmanda İzmir ekibi Göztepe ile 0-0 berabere kalan ve 40 puanla matematiksel olarak kümede kalmayı garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 33. haftasında lider Galatasaray ile 12 Mayıs Cumartesi günü 19.00’da İstanbul’da karşı karşıya gelecek. 

Göztepe ile 7 Mayıs Pazartesi günü İzmir’de karşılaşan sarı-kırmızılılar, bir günlük iznin ardından Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde toplanarak, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hafif sakatlıkları bulunan orta saha oyuncuları Nacer Barazite ile Aytaç Kara’nın yanı sıra sağ bek Issam Chebake ve sağ kanat oyuncusu Michael Pereira katılmadı. 

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman istasyon çalışmasıyla sürdü. Yarı alanda pas çalışmasıyla devam eden çalışma, çift kale maçın ardından tamamlandı. 

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