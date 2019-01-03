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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
03.01.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Erol Bulut: 'Boutaib ayrıldı, Sadık...'

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Erol Bulut: 'Boutaib ayrıldı, Sadık...'

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek’te sürdürüyor.

Sezon başında eksik ve sakat futbolculardan dolayı olumlu bir tablo olmadığını belirten Erol Bulut, "Elimizdeki futbolcular ile lige iyi bir giriş yaptık. Göztepe maçından 3-1 galip ayrıldık. Ondan sonra Fenerbahçe maçını evimizde 1-0 kazandık. O moralle iyi bir gidişat oldu. Transferlerimiz geldi, sakatlar geri döndü. O çıkışı ilk yarının sonuna kadar sürdürebildik. İstediğimiz yerin üstünde bitirdik. Bu çok güzel. İnşallah ikinci yarıda hazırlıklarımızı devam ettirip, yeni gelecek takviyelerle birlikte bu konumumuzu korumak istiyoruz" diye konuştu.

"İlk 6’da olma isteğimiz var"
Geçen sene ligi 43 puanla bitirdiklerini bu sene de bunun üzerine çıkmak istediklerini ifade eden Bulut, "Onun üzerinde olmak istiyoruz. Sezon başında açıkladığımız ilk 10’un içerisinde olmak istiyoruz demiştim. Ama şu anki konumuza baktığımızda ilk 6’da olma isteğimiz var. Yeni gelecek takviyelerle güçlenmemiz gerekiyor. İkinci yarı zor geçecek. Herkes birbirini tanıyor. O yüzden üzerine koymamız lazım. Burada çift idmanla hücum ve defansı daha da geliştirerek konumumuzu korumaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"İkinci yarıda 29 puan alırsak çok güzel bir konumda olacağız"
Her maça aynı ciddiyetle çıktıklarını vurgulayan başarılı teknik adam, "Bu dört büyükler olsun, Anadolu takımları olsun fark etmiyor. Her maça çıktığımızda en az 1 puan parolasıyla çıkıyoruz. Alabiliyorsak 3 puan almaya çalışıyoruz. Şu an 29 puandayız. İnşallah ikinci yarıda aynı puana sahip olabiliriz. 29 puan yaparsak çok güzel bir konumda olmuş olacağız. Bu söylemekle olmuyor. Çalışmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Transferde pozisyonlar ve isimler belli"
Takıma yapılacak transferler hakkında da bilgi veren Erol Bulut, "Transfer isteğim oldu. 6 hafta önceden başkanımıza ve transfer komitemize listeyi verdim. Pozisyonlar da belli. İsimler belli. İstediğimiz pozisyonlara hemen hemen 4-5 futbolcu seçerek isimleri verdik. Yönetimimiz görüşmeleri sürdürüyor. Devre arası transferler kolay değil. Elinizdeki iyi futbolcu hiçbir zaman elinizden çıkarmak istemezsiniz. Bizde nasıl Boutaib olsun, Sadık olsun şu an transferde hedefte ise başka takımlarda da aynı şekilde. O yüzden biraz zaman alıyor. Bu transferler erken başlanmış olsun erken gerçekleşmiş olacak. Uzun sürmesi biz teknik direktörleri üzüyor” dedi.

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"Sadık’ın gitmemesinden yanayız"
Transferin gözde ismi başarılı defans oyuncuları Sadık Çiftpınar için ise Erol Bulut, "Sadık çok büyük gelişim sağladı. Sadece taktik anlamda değil, oyun kurma anlamında da kendini geliştirdi. Sol stoper oynamasına rağmen sol ayağını da geliştirdi. Topu oyuna daha iyi sokabiliyor. Kendini geliştirmesi gerekiyor. Ona teklifler var. Biz de kulüp olarak, kulübün menfaatleri ön planda. Sadık’ın gitmemesinden yanayız. Burada kalıp, bizle devam etmesinden yanayız. Yerine alacağımız futbolcular onlarında tespitini yaptık. Sadık’ın transferi gerçekleşirse o mevkiye yerli yada yabancı olabilir. Bunların tespitini yaptık, isimler de belli" değerlendirmesinde bulundu.

"Boutaib ayrıldı"
Transfer olan Khalid Boutaib içinde konuşan Bulut, "Burada iyi işler yaptı. Geçen sene 13 gol attı. Bu senede 4 gol attı. Boutaib gibi futbolcuyu her takım ister. Çok çalışkan. Sadece hücum anlamında değil, defans anlamında da takıma katkı veriyor. Boutaib ayrıldı. Yerine gelecek arkadaş da onun gibi gol yollarında başarılı” şeklinde konuştu.

"2018 yılı mükemmel geçti"
2018 yılının mükemmel geçtiğini vurgulayan genç teknik adam, "Şahsen çok güzel geçti. Geçen sene nereden başladığımıza bakarsanız, hangi zorluklarla burayı devraldık, yol aldık. 1 sene içerisinde grafiğin yükselmesini bizde ön görmüyorduk. Ama çalıştığınız zaman bazı şeyler gerçekleşiyor. Bunu hep birlikte yaptık. Bu çıkışı aynı seviyede tutmak daha da zor. O yüzden daha çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

Erol Bulut, Yeni Malatyaspor taraftarından da destek beklediklerini sözlerine ekledi.

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