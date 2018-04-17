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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.04.2018 - 18:00, Son Güncelleme:

Erol Bulut: Beşiktaş'a karşı önlemimizi alacağız

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Erol Bulut: Beşiktaş'a karşı önlemimizi alacağız

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bu hafta oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türkiye’de iyi top oynayan 1-2 takım içerisindeler. Onlar da baskılı oynayarak kazanmak isteyecekler. Biz de ona göre önlemimizi alacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig’de pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Çalışma öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, ligde 3 maçlık kredilerinin olduğunu belirtti.

“Kötü oynadığımızı düşünmüyorum”

Konuşmasına Alanyaspor maçını değerlendirerek başlayan Erol Bulut, “Futbolda hakem düdüğü çalmadan oyun bitmiyor. Nitekim Alanyaspor maçı öyle oldu. Bazı arkadaşlarımız maç bu şekilde biter düşüncesiyle konsantrasyon eksikliği yaşadı. Böyle olduğunda kalende pozisyon veriyorsunuz ve golü görüyorsunuz. Rakibin üzerine gitmeleri yönünde futbolcularımı uyarmama rağmen, kaleyi koruma düşüncesi bazen futbolcularda oluyor. Ama kaleyi korumak ceza sahası çizgisine dizilip kendi ceza sahasında bulunmak değil. Rakibi kalenden ne kadar uzak mesafede tutarsan o zaman daha iyi defans yapmış oluyorsun. Önde basmamız gerekiyordu. Öne çıkıp kapatmamız gerekiyordu. Orada sadece Gilberto vardı. Taktik faul yapmamız gerekiyordu. Onu da yapamadık. Hata üzerine hata oldu. Sonuçta takımın şanssızlığı, kalecimizin pozisyonu iyi seçememesi ve zamanlama hatası top kısa düştü. Welinton iyi bir vuruşla kalemize topu gönderdi. Ama oyunun geneline baktığımızda üstün olan taraf bizdik. Topa daha çok sahip olan taraf bizdik. Rakip zaten gol pozisyonuna hiç girmedi, sadece bir şutları var. Bizim 3-4 net gol pozisyonlarımız vardı. Azubuike ve Adem’in pozisyonları var. Zaten böyle bir karşılaşma olacağını biz biliyorduk. Çünkü sona doğru yaklaştıkça puan kaybetmeme düşüncesi artacaktı. Çok kötü oynadığımızı düşünmüyorum. İyi oynadık ama maalesef üzüntülüyüz. Kaybetmeyeceğimiz 2 puanı kaybettik” dedi.

“Önlemimizi alacağız”

Ligde 3 maçlık kredilerinin olduğunu belirten Bulut, “Alanyaspor karşılaşması öncesinde de 3 maçlık kredimiz vardı ve bunu koruduk. Yine 3 maçlık bir kredimiz var. Ama bu demek değil ki biz bırakacağız, rakipler bize yaklaşsın. Biz bu hafta da Beşiktaş karşısına en az 1 puan için gideceğiz. Gol yemediğin sürece 1, gol attığınız zaman 3 puan alıyorsunuz. Aynı şekilde Beşiktaş’ın karşısına çıkacağız. Onlar da şampiyonluğa oynuyor. Türkiye’de iyi top oynayan 1-2 takım içerisindeler. Onlar da baskılı oynayarak kazanmak isteyecekler. Biz de ona göre önlemimizi alacağız” şeklinde konuştu.

“Kendisinin sorunu varsa onu kendisine soracaksınız”

Başakşehir ve Alanyaspor maçlarında oyundan alınmasına tepki gösteren Aytaç Kara ile arasında sorun olup olmadığına yönelik yöneltilen soruya ise Erol Bulut, “Aytaç ile benim sorunum yok. Kendisinin sorunu varsa onu kendisine soracaksınız. Eğer sorunu varsa kendisinin çözmesi lazım. Benim hiçbir futbolcumla sorunum yok. Ben sadece sahada onlardan istediğim performansı sergilemelerini bekliyorum. Aytaç zaman zaman iyi performans gösteriyor. Maalesef zaman zaman bunu göstermeyip çok hata yapıyor. Bizim bir disiplinimiz var. En büyük dezavantajı bazen bu disiplinden uzak oluyor” yanıtını verdi.

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