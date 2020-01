Erol Bulut: ''Ben her yarışa hazırım 4 büyükleri de çalıştırırım''

Spor Arena ÖZEL / Ali Naci KÜÇÜK | Futbolculuk kariyerinde Almanya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan’da 11 farkı takımın formasını giyen Erol Bulut, teknik adamlık kariyerinde başarı merdivenlerini hızlı bir şekilde tırmanmaya devam ediyor. 1.5 yıl çalıştığı Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’e sağlam bir şekilde tutun

masını sağlayan Bulut, bu sezon mütevazı bir kadroyla devraldığı Aytemiz Alanyaspor’u şampiyon adayları arasına sokmayı bildi. Bulut ile bir araya gelip, kısa zamanda elde ettiği başarıların sırrını ve futbola bakış açısını konuştuk. Genç teknik adam, herkesin büyük ilgiyle okuyacağı açıklamalara imza attı...

‘Muhtacız, ihtiyacımız var vesaire...’

Avrupa’da yıllardır başarımız yok. G.Saray’dan başka kupa kazanan takımımız olmadı. Sizce neden?

Galatasaray büyük bir başarı elde etti. Ama her şey geçmişte kaldı. Önümüze bakalım. Bunun için kulüplerimizin içindeki yapıların değişmesi lazım. Futbolcuya çok fazla muhtaç durumdalar. Futbolcu da bunun farkında ve değerlendiriyor. Keyfine göre oynuyor ya da oynamıyor. Türkiye’ye gelen futbolcu burada hareket ettiği gibi Avrupa’da edemiyor. Çünkü Avrupa’da biliyor ne olacağını. En ufak hatada biletini kesiyorlar. Burada hata yapınca bilet kesmiyorlar. Tam tersi muhtacız, ihtiyacımız var vesaire.... Böyle bir şey yok! Keseceksin biletini...

‘Avrupa’da direkt ‘güle güle’ derler’

Sezon bitiyor ya da devre arası oluyor, adam gidiyor tatile, 10 gün geç geliyor. Kampa geç katılıyor. Ceza kesiliyor mu? Yok, ‘aman ihtiyacımız var’... Bu olmayacak işte. O futbolcu bunu Avrupa’da yapsın bakayım! Direkt eline evraklarını verip ‘güle güle’ derler. O disiplinin oturması, bunu her futbolcunun bilmesi lazım. Hiçbir futbolcu, ismi ne olursa olsun kulübün üzerinde olamaz. Kulüplerin kriterleri olacak ve onlara futbolcu dahil herkes uyacak. Uymayan cezasını alacak. Bu iş böyle.. Gerçekleri konuşalım...

‘Sen bana ne anlatıyorsun!’

PeKi böyle disiplinsizlik yapan futbolculara neden ceza kesemiyoruz?

Futbolcuların maaşlarını 3 ay sonra, 5 ay sonra ödediğiniz zaman, ne yaparsa yapsın ceza kesemiyorsunuz. Sorun da bu. ‘Aman TFF’ye, FIFA’ya falan şikayet etmesin, küsmesin’ oluyor. Bunları konuşalım. Adama ceza desen ‘Sen bana ne anlatıyorsun! Sen bana önce paramı ver sonra ceza kesersin’ diyor! Ne cevap vereceksin o zaman. Ondan sonra geçmiş olsun.

Bir oyuncu ya da takım teknik direktörü yiyebilir mi?

Yiyebilir. Net! Kısa bir cevap oldu di mi! Evet, yer. Üzerine daha konuşmayayım...

Erol Bulut, 4 büyük takımı çalıştırmaya hazır mı?

Her yarışa hazırım, öyle söyleyeyim. 5 sene yardımcı antrenörlük, şimdi teknik adamlık... Hedefin her zaman en üst seviye olması lazım! Her zaman daha iyisi, en iyisi....Ben hiçbir zaman bu benim için yeterli demedim, demem de! Hazırladım kendimi o yarışa! Avrupa’daki hocalardan ne farkımız var! Vizyonunu doğru oturtup yol alacaksın. Yabancı teknik adamlar geliyor, hepsi Avrupa’da şampiyon olup geldiler. İsimleri söylemeyeyim her büyük kulüpte var, peki buraya geldiğinde ne oluyor? Başarılarını bana söylesene! Yok. 6 ay sonra geri gidiyorlar. O zaman niye bizi küçümsüyorlar? Demek ki buradaki hocalar da başarılı olabilir. O zaman sorun yok.

Bu sezon 4 büyükler dışında bir şampiyon çıkabilir mi?

Neden çıkmasın. Sonuçta herkes mücadele veriyor. İlla 4 büyük içinden bir takım şampiyon olacak diye bir şey yok. Bu zorunlu değil. Bu rekabet ve yarış Türk futbolunu daha da ileriye götürecektir. Ama önemli olan şu an lider olmak değil, 34.hafta sonunda ligi lider bitirmek. Biz de 10 hafta boyunca ligde liderdik ama şu an 6.sıradayız. 3 puanlık sistemde her şey değişebilir ve değişecektir de ikinci yarı

Türkiye'de teknik adamlara geç şans verildiğini düşünüyor musunuz?

Evet. Almanya’da Hoffenheim’ın hocası nagelsmann 28 yaşında iken göreve getirildi. Schalke’de Tedesco 32 yaşındaydı. Bizdeki doğru değil. Hep şu söylenir; tecrübe kazansın, ondan sonra. En sinir olduğum ifade. O zaman 1. Lig’de 10 sene çalışalım ondan sonra mı Süper Lige geleceğiz? İyiysen, orada da iyisindir, büyük takımda da! Teknik adamın oynattığı sistem size uyuyorsa, gerisi boş!

KULÜPLERiMiZ KORKUYOR

Kulüpler genç teknik adam getirmeye korkuyor mu?

Evet korkuyorlar. Alın işte ilhan Palut, Göztepe’ye geldi. İyi de oynatıyor takımını. Hatay’da iyi işler yaptı ve Göztepe aldı. Ne oldu şimdi? ilhan Palut 10 sene 1. Lig’ de mi çalıştı? Neden bu örnekler daha fazla artmasın. Güveneceksin, getireceksin! Güvenmediğin zaman nasıl yeni teknik adam çıkacak?

Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolcular için neler söylersiniz?

Ligimizde 14 yabancıya izin verildiği için birçok genç yerli oyuncumuz Avrupa’ya transfer oldu. Kendilerini çok daha fazla zorladıklarından dolayı! Çünkü forma gidiyor. Formam gidecek, oynayamayacağım düşüncesiyle yerli futbolcu kendini daha fazla zorlayıp O seviyeye geliyor. Merih Demiral, ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, zeki Çelik, Umut, Cenk, okay... Uzar gider.

Yabancı sayısıyla ilgili tartışmalar için görüşünüz nedir?

Açık ve net; serbest olması lazım. Ama yabancı alıyorsanız benim yerli futbolcumdan daha iyi olacak! Sayı konusunda şunu diyeceğim! Ya tamamen serbest olmalı ya da 12’ye indirilmeli. 14 yabancı alıyorsun ama her maç 2 kişiyi tribüne göndermek zorunda kalıyorsun. Boşa para vermektense onu da kulübeye alayım.

AVCI İÇİN ‘BASKIYI KALDIRAMIYOR’ YORUMU YANLIŞ

Uzun süre beraber çalıştığınız Abdullah Avcı için ‘Baskıyı kaldıramıyor’ diyenlere cevabınız ne olur?

‘Baskıyı kaldıramıyor’ ifadesi bence doğru değil. Abdullah Hoca gittiği yeri de, neler olabileceğini de biliyordu. Büyük takıma zaten baskı altında olacağınızı bilerek gidiyorsunuz. Ben Abdullah Hoca’nın Beşiktaş’ı gayet iyi analiz ettiğini düşünüyorum. Sezona iyi bir başlangıç yapamadı ama sonrasında müthiş bir çıkış yaptılar. 6-7 maç üst üste kazandılar.

Şu anda 32 puanla G.Saray ve Beşiktaş’ın önündesiniz. şampiyonluk iddianız var mı?

Futbolcularımı gereksiz yere baskı altına sokmam, sokmamın da anlamı yok. Oradan uzağız! Bizim hedefimiz geçen seneden daha iyisini yapmak ve ilk 8’in içerisinde olmak. Ve kupada da sonuna kadar yolumuza devam etmek istiyoruz. Ama şampiyonluk ifadesini kullanmam!

ÇÜRÜK ELMALARI iYi SEÇMEK LAZIM

Başarısızlıkta fatura hep teknik adama çıkıyor. Neden?

Her şeyi teknik adama bağlamak doğru değil. Sonra yeni hoca geliyor ama takım yine toparlanamıyor. İçerideki çürük elmaları, sorunları iyi seçmek lazım. Problem gerçekten ne, onu iyi bilmek lazım. Onu seçip karar verebiliyorsan sorun çözülür. Bir de konu açılmışken, bazı teknik adamların ‘Ben 10. hafta geldim ve transfer yapamadım’ dediğini görüyoruz. Hayır, o zaman kabul etmeseydin! Bir bahane bulmaması lazım teknik direktörün.

500 bin Euro’ya alınca kötü topçu mu oluyor?

Alanyaspor'un iki stoperi de çok beğeniliyor. Fenerbahçe’nin ilgilendiği Welinton bedelsiz alındı. Neden sizce büyük kulüpler bu tip az maliyetli ama iyi oyuncu transferi yapamıyor?

Welinton, şu anda Türkiye’nin en iyi 3 stoperinden biri. Bir stoperden ne bekliyorsanız Wellinton’da hemen hemen hepsi var. Topu iyi kullanıyor, kafa topu var, sert, çabuk ve gol atıyor. Pahalı transferler biraz da camia ve taraftardan kaynaklanıyor. İlla isim olacak, illa büyük paralarla transfer edilecek. O zaman iyi topçu oluyor! Düşük paralarla gelen futbolcu iyi değil. Böyle bir algı var bizim ülkemizde. Maalesef bu yüzden kulüplerimiz battı. Gerçekleri konuşalım. Umarım bu hatalar bundan sonra yapılmaz. 5 milyon Euro’ya transfer ettin iyi, büyük futbolcu. 500 bin Euro’ya alınca kötü topçu mu oluyor?

BiZ SÜREKLi KONUŞUYORUZ AMA iCRAAT YOK

Türk futbolunun daha iyi yerlerde olamamasının sebebi kulüp başkanları ve yöneticiler mi peki?

Hepimiz... Biz hep yıllardır altyapı konuşuyoruz. ‘Futbolcu çıkmıyor vs’ diye.. Ama hiçbir şey yapmıyoruz. Aslında sorunu biliyoruz ama yalnız konuşuyoruz. Hep böyle. Konuşmakla olmuyor icraat yok! 3 yılda bir oyuncu çıkıyor ona seviniyoruz. Başka ülkelerde her sene 5-6 adam çıkıyor. O yüzden 20 sene geriden geliyoruz.

Beşiktaş'ın Alanyaspor seyahatını hatırlıyoruz...





