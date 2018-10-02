Erol Bulut: ‘Abdullah Avcı vurmuşsa…’
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Lig Radyo’ya özel açıklamalar yaptı.
Erol Bulut, savunmadan çıkarken hatalar yaptıklarını ifade ederek, bu sebeple 2. golü bulamadıkları için 1 puanla yetinmek zorunda kaldıklarını bildirdi.
Bulut, hücum anlamında kendilerini geliştirmek zorunda olduklarını ifade etti.
Maç sonrası oyuncuları Adem Büyük’ün Abdullah Avcı’nın kendisine vurduğunu iddia etmesi ile ilgili soruyu da yanıtlayan Erol Bulut ‘İçeri erken girdim. Hoca Adem’in sırtına vurmuş deniyor! Kameralar var. Öyle bir olay olduysa Federasyon gerekli cezayı verir. Bazen maçlarda anlık hareketler olabiliyor. Ancak olay bu şekilde olmuşşsa kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum.’ dedi.
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