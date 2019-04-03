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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
03.04.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Erol Bedir'den transfer açıklaması! Deniz Türüç ve Mensah...

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Erol Bedir'den transfer açıklaması! Deniz Türüç ve Mensah...

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Adı transfer dedikodularında en fazla geçen isimlerden olan Deniz Türüç, bizim sözleşmeli futbolcumuz. Kulübümüzün menfaatleri, futbolcunun menfaatleri bir araya gelirse profesyonellik gereği gerekeni yaparız" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular antrenmanın ilk kısmında pas çalışması yaparken, ikinci bölümünde ise taktik çalıştı. Takımın antrenmanını takip eden kulüp başkanı Erol Bedir, milli maçlar ve yerel seçimler nedeniyle lige uzun süre ara verildiğini söyledi. Ligin hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacağını belirten Bedir, futbolu özlediklerini kaydetti.

"DENİZ BİZİM YILLARDIR EMEK VERDİĞİMİZ BİR FUTBOLCU"

Ligin sonuna doğru transfer dedikodularının artmasının normal olduğunu söyleyen Başkan Bedir, şöyle konuştu:

"Ligin sonuna yaklaşıyoruz. Lig sonuna doğru transfer dedikodularının olması normal. Burada anormal bir şey yok. Adı transfer dedikodularında en fazla geçen isimlerden olan Deniz Türüç, bizim sözleşmeli futbolcumuz. Milli takımın gözdesi olmayı başarmıştır. Deniz bizim yıllardır emek verdiğimiz bir futbolcu. Kendisine sorulduğunda, Kayseri’de mutlu olduğunu söylüyor. Burada futbol oynamaktan keyif alıyor. Biz kendisinden memnunuz. Kulübümüzün menfaatleri, futbolcunun menfaatleri bir araya gelirse profesyonellik gereği gerekeni yaparız. Yanlış anlaşılmasın, bunu söylerken de ’Kayserispor Deniz Türüç’ü satmaya hazır’ olarak da algılanmasın. Sadece işin profesyonel noktasında ne olabileceğini ya da olmayabileceğini söylüyoruz."

"MENSAH İÇİN GİRİŞİMLERİMİZ OLACAK"

İsmi Beşiktaş ile anılan Bernard Mensah konusunda da girişimlerin olacağını söyleyen Bedir, şunları söyledi:

"Mensah bizim Atletico Madrid’den kiraladığımız bir futbolcumuz. Sezon sonunda bizimle olan sözleşmesi bitiyor. Atletico Madrid ile olan sözleşmesi de 2021 yılında bitiyor. Bu saatten sonra kiralama değil de Mensah’ın bonservisi ile alınması söz konusu olabilir. Bununla ilgili de görüşmelerimiz var. Fakat çok kritik haftalardayız. Ligde son 8 hafta kaldı. Bunun 3-4 haftasında bizim hedefimiz belli olacak."

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