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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
29.08.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Erol Bedir'den Galatasaray açıklaması

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Erol Bedir'den Galatasaray açıklaması

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ligde yarın oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili olarak, “Zafer Bayramı’nın olduğu bir gün. İnşallah Kayserispor da zafer ile ayrılır” dedi. 

Kulüpler Birliği’nin gelen kurulu sonrasında Kayserispor Başkanı Erol Bedir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni transferleri yıldız golcü Adebayor’un Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacağına Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın karar vereceğini ifade eden Bedir, “Dün ben buradayken son taktik idmanında Adebayor’un yerine 17 yaşında altyapıdan bir arkadaşımız oynamış. Hoca ile görüştüm. ‘Benim için belli olmaz. Onu da oynatırım, Adebayor’u da oynatırım, fark etmez. Önemli olan taktiksel ve fiziksel anlamda maçı kazanacak organizasyonları yapmak’ dedi. Bizde sadece Adebayor yok, 24 oyuncumuz var. 7-8 genç oyuncumuzla birlikte bu yıl çok zengin bir kadromuz var. İnşallah yarın herkes fizik olarak hazır olur. Katkı verdikleri sürece hoca istifade eder. Adebayor kalitesini ispat etmiş biri. Eğer hazırsa her hocanın sahada tutacağı bir oyuncu” diye konuştu.

Fatih Terim - Hikmet Karaman: 6-1
Fatih Terim - Hikmet Karaman: 6-1

“Zafer Bayramı’nda inşallah Kayserispor da zafer ile ayrılır” 

Galatasaray maçı hakkında da konuşan Başkan Bedir, “Ben keyifli maç olacağını düşünüyorum. Zafer Bayramı’nın olduğu bir gün. İnşallah Kayserispor da zafer ile ayrılır. Zaten sonucu konusunda Denizlispor Başkanı Ali Başkan tüyo verdi. Galatasaray maçı ile ilgili öngörüde bulunmuştu. Bizim maç ne olur başkan dedim. O da kulağıma bir şeyler söyledi” şeklinde konuştu. 

Milli futbolcu Mevlüt Erdinç ile ilgili girişimlerinin olmadığını ifade eden Erol Bedir, “Biz transferi kapadık. Elimizdeki kadro ile ligde devam edeceğiz” dedi. 

“Mensah’ı göndermek istesek şimdi de göndeririz” 

Transfer döneminde Deniz Türüç ile Mensah’ı birlikte göndermek istemediklerini hep söylediğini hatırlatan Bedir, “Bu sözümüz hala devam ediyor. Mensah bizim önemli oyuncu. Mensah’ı göndermek istesek şimdi de göndeririz. Hocamızın planları içerisinde gitmesi yok. Futbolda konuşulur, baş döndürücü bir şey olursa diye, onun da şu saatten sonra olacağı yok” açıklamasında bulundu.

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Erol Bedirden Galatasaray açıklaması

Hikmet Karaman'dan Galatasaray maçı açıklaması...

Hikmet Karaman'dan Galatasaray maçı açıklamasıİstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligin ilk iki haftasında kaybettikleri puanları Galatasaray karşısında telafi etmeye çalışacaklarını söyledi.
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