Erol Bedir'den flaş Sergen Yalçın yorumu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Futbol HaberleriErol Bedir'den flaş Sergen Yalçın yorumu!
Futbol Erol Bedir'den flaş Sergen Yalçın yorumu!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
15.03.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

Erol Bedir'den flaş Sergen Yalçın yorumu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erol Bedir'den flaş Sergen Yalçın yorumu!

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, ligde oynayacakları Atiker Konyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, ligde çok önemli haftalara girdiklerini, 26. haftada karşılaşacakları Atiker Konyaspor maçının çok zor bir karşılaşma olacağını söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Bedir, ligde bu dönemden sonraki tüm maçların zor olduğunu belirterek, "Biz iyi olursak, hocanın dediklerini yaparak, kalitemizi ortaya koyarsak çok zor maç yok ama biraz gevşek davranırsak ya da yeterince mücadele edip formamızı ıslatmazsak her maç zor. Bu düşüncelerle Atiker Konyaspor maçına hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Atiker Konyaspor deplasmanından mutlaka puan çıkarmaları gerektiğini vurgulayan Bedir, "Oradan puan çıkarmamızın hem puan hesabı var hem de moral tarafı var. Ondan sonra lige ara verilecek. Bu süreçte ufak tefek sakatlıkları bulunan arkadaşlarımız da düzelecektir. Bir nefes alacağız. Daha sonra kalan maçlara devam edeceğiz. Bütün bunların anlam kazanması için Konya’dan mutlaka puanla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SERGEN İYİ BİR ÇALIŞTIRICI"

Geçen sezon kümede kalma mücadelesi verirken Sergen Yalçın’ın Kayserispor’u çalıştırdığını anımsatan Bedir, şöyle devam etti:

"Geçen sene bu haftalarda bizim 25 puanımız vardı. Konya’nın 21 puanı var. Bundan dolayı işlerinin bizden daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Sergen’in burada işi biraz daha zor ama Sergen iyi bir çalıştırıcı, iyi bir hoca. Atiker Konyaspor kaliteli oyunculardan kurulu, şehir futbolu seviyor, taraftar noktasında seyirci destekleri var ve bu maç onlar için final maçı olacak. Beraberlik halinde bile birçok şeyi kaybedeceklerini düşünüyorlar ama en az onların kaybedeceği kadar bizim de kaybedecek şeylerimiz var. İnşallah kazasız, belasız, sakatsız, hakemlerin ön plana çıkmadığı, futbolun konuşulduğu bir maç olur ve sonunda da kazanır, geliriz diye düşünüyorum. Bizden sonraki maçlarda da hem Konyaspor’a hem de Sergen’e başarılar diliyorum."

"SUMUDİCA FARKLI, SIRA DIŞI BİR HOCA"

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica’nın, Kardemir Karabükspor maçının devre arasında maçın hakemi tarafından tribüne gönderilmesini değerlendiren Bedir, "Sumudica farklı, sıra dışı bir hoca. Çok alıştığımız hoca tiplerinden değil fakat bazen atıldığında biz bile ’bir şey söyledi de mi atıldı’ diye düşünüyoruz." diye konuştu.
Kardemir Karabükspor maçında Sumudica’nın itirazlarında haklı olduğunu, haksız yere tribüne gönderildiğini savunan Bedir, şunları kaydetti:

"Son maçta gerçekten penaltıya itiraz edip ’Penaltıyı neden vermedin hocam? Düzgün yönetelim’ dediğinde hakemin biraz argo karşılık vermesi sonucu tribüne gönderildi. Bana göre haksız bir şekilde atılma olayı oldu fakat hocamızın, her ne kadar sahip çıksak da bizim futbol zevkimize ya da adetlerimize uygun hareket edip, motivasyonunu başka türlü değerlendirmesinde fayda var. Yoksa haksız olduğu için değil ama algıdan dolayı ’ben Şumi’yi attım, ben de atmıştım, gelsin benim yanımda yapsın da bakayım’ diyecek egoları yüksek olan arkadaşlarımız olabilir. Buna dikkat etmek gerekir. Bizim tribünde Sumudica’ya, cezalı futbolcuya, evinde oturan taraftara değil de stada giden taraftara, sahada oynayan oyuncuya, kulübede olan hocaya ihtiyacımız var."

ANTRENMAN

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takım, antrenmanda pas organizasyonları ve şut çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, çift kale maç yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Oleksandr Kucher, antrenmanda takımdan ayrı koştu.

AA

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Fuat Akdağ kimdir?

İngiltere'den flaş Dünya Kupası kararı!

Barcelona Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak? İşte maçın istatistikleri

Bizden bu kadar... Beşiktaş'tan Devler Ligi'ne gollü veda