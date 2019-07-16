Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç'ün transferde Fenerbahçe ve Galatasaray'a eşit mesafede olduğunu belirtti.
Deniz Türüç transferiyle ilgili olarak A Spor'a konuşan Bedir, "Ben kendisine sordum, 'Bana değer verecek, beni güçlü olarak takımına dahil edecek kulüpte oynamak istiyorum. İkinci, üçüncü planda tutacak takıma gitmek istemiyorum' dedi, ben de muhataplarıma bunları ilettim." ifadelerini kullandı.
Milli oyuncunun hangi takıma daha yakın olduğuna yönelik sorulan soruya Bedir, "Deniz Türüç transferinde Fenerbahçe ve Galatasaray daha çok istekli. Beşiktaş ise çok fazla para harcamak istemiyor. Saygı duyuyoruz. Deniz Türüç transferi 1-2 gün içinde netleşir." diye konuştu.
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