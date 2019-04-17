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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Erol Bedir: "Türüç'ün menajeri öyle bir görüşme yaptıysa suçtur"
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Futbol
İHA
17.04.2019 - 17:02, Son Güncelleme:

Erol Bedir: "Türüç'ün menajeri öyle bir görüşme yaptıysa suçtur"

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Erol Bedir: "Türüç'ün menajeri öyle bir görüşme yaptıysa suçtur"

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, yıldız futbolcuları Deniz Türüç'ün Galatasaray'a transfer olacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili İHA'ya açıklamada bulundu.

Erol Bedir, menajerlerin futbolcuların hak ve menfaatlerini koruduklarının altını çizerek, "Deniz Türüç'ün Kayserispor ile olan sözleşmesi devam ediyor. Eğer böyle bir görüşme olduysa suçtur. Böyle bir görüşme yok. Futbolcunun menajeri ile 3 milyon Euro'ya anlaşıldığı yazılıyor. Bu haberler asparagas haberlerdir" diye konuştu.

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Ve anlaşma sağlandı İşte yeni sezonun ilk transferi...
Ve anlaşma sağlandı! İşte yeni sezonun ilk transferi...

Futbolcunun alacağı ücreti menajerin görüşebileceğini ancak kulübün alacağını menajerin görüşemeyeceğini belirten Başkan Bedir, "Kulübün alacağı konusunda menajer konuşamaz. Böyle bir görüşme olup, olmadığından menajerin de haberi yok. Bugün ben İstanbuldayım. Hafta sonu oynayacağımız karşılaşma için Abdürrahim Albayrak beni aradı. Takım olarak bir isteğimizin olup olmadığını sordu. Kendisi ile bu konuda da konuşmadık. Bu haberler Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde kasıtlı olarak çıkarılıyor. Hangi amaca hizmet ettiği belli değil. Deniz, milli bir futbolcu. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe dışında Avrupa'dan da kulüpler kendisi ile ilgileniyor. Bu normal bir durum. Biz Deniz Türüç'e transfer olmak isteyip istemediğini sorduğumuzda 'Ben zaten büyük bir kulüpte oynuyorum' cevabını veriyor. Kendisi ile bizim bağımız çok farklı. Bu tip transferlerde profesyonel kurallar bellidir" ifadesinde bulundu.

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Erol Bedir: Türüçün menajeri öyle bir görüşme yaptıysa suçtur

 

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