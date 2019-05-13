Erol Bedir transferi müjdeledi: 'Yok artık' dersiniz

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, takımı daha yukarılara taşıyacak futbolcuların transferi için çalıştıklarını belirtirken, anlaşması tamamlanan bazı isimleri açıklaması halinde herkesin şaşıracağını belirtti. Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takımın kadrosuna gelecek sezon için önemli oyuncular katmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kulüp bütçesiyle ilgili kararın birkaç gün içerisinde netleşeceğini açıklayan Bedir, "Belirlenecek bütçe ile de Kayserispor'u daha yukarılara taşıyacak transfer hamlelerini yapacağız. Zaten birçoğunu da yaptık. Şu anda bunları söylemek istemiyorum. Şimdi tamamladığımız oyunculardan ikisini söylesem, 'yok canım o kadar da değil' dersiniz. Yaptığımız transferler de var, yapacağımız da var." diye konuştu.

Takımda 11 oyuncunun sözleşmesinin biteceğini aktaran başkan Bedir, "Bunlardan biri de Kana Bıyık. Geçtiğimiz hafta itibarıyla 40 puanı yakalamadan kimseyle görüşmeme kararı almıştık. Zannederim önümüzdeki haftadan itibaren defterimizi önümüze alıp ne yapacağımıza karar veririz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Hikmet Karaman ile gelecek sezon da devam etme arzusunda olduklarını vurgulayan Bedir, "Hikmet hoca kendini bizden daha fazla Kayserisporlu, Kayserili addediyor. O bizden daha heyecanlı. Pırıl pırıl bir insan. Bu şehre de yakışır. İnşallah önümüzdeki sezonda da Hikmet hoca Kayserispor'un başında olur." şeklinde konuştu.

- "Şehir olarak kenetlenmemiz lazım"



Kasımpaşa karşısında aldıkları galibiyetle 40 puana ulaştıklarını ve ligde son iki hafta öncesi rahatladıklarını söyleyen Erol Bedir, gelecek sezonlarda çok daha başarılı olmaları gerektiğini belirtti. Sezonun ilk yarısında deplasmanda Kasımpaşa'yı yenerek kötü gidişe son verdiklerini, yine bir Kasımpaşa galibiyetiyle rahat bir konuma geldiklerini söyleyen Bedir, "Karşılaşmadan önce oyuncularla iki defa görüştüm. Onlara, '17 hafta evvel Kasımpaşa maçı ile kurtuluş mücadelemizi, gurur mücadelemizi başlattık. Bu işi Kasımpaşa maçıyla bitirelim' dedim." ifadelerini kullandı.

Futbolcuların da kendisine inandığını ve çok şansızlık yaşamalarına rağmen maçın sonunu iyi bitirdiklerini dile getiren Bedir, şöyle konuştu: "Bu maçta kenardan gelen her oyuncu katkı yaptı. Haftalardır forma giymeyen Asamoah Gyan girdi, sanki devamlı oynuyormuş gibi mücadele etti. Netice olarak oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah Kayserispor bundan sonraki sezonlarda bunun çok üzerinde başarılar kazanır. Bunun için şehir olarak kenetlenmemiz lazım. Bu birkaç kişinin yapabileceği iş değil. Büyük bir organizasyon. Tümüyle kenetlenmeden olmaz."



- "Deniz Türüç, Türkiye'de transferin gözdesi"



Bedir, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Kayseri'ye gelip, oyuncuları Deniz Türüç'le ilgili kendileriyle görüştüğü yönündeki iddiaları yalanladı. Böyle bir görüşmenin olmadığını kaydeden Bedir, sözlerini şöyle tamamladı: "Deniz Türüç, Türkiye'de transferin gözdesi. Yabancı ülkelerden de Deniz ile ilgili bir takım girişimler var. Tabii herkes bir yerlerden nabız yoklamaya çalışıyor. Sonuçta Deniz'in sözleşmesinde çıkış maddesi var. Onu ödedikleri zaman, kimsenin Kayseri'ye gelmesine gerek yok. Benimle görüşmesine gerek yok. Banka dekontunu görürsek, zaten Deniz gitmiş olur. Tabii Deniz de isterse. Ben Deniz'in burada mutlu olduğunu düşünüyorum. Onun burada büyük bir takımda oynadığını düşünüyorum."

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