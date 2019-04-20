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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.04.2019 - 22:18, Son Güncelleme:

Erol Bedir topa tuttu! "Fatih hoca, hakemle birlikte..."

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Kayserispor Başkanı Erol Bedir, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşleri eleştirerek, “Taraftarlar maçın bitimine doğru takdir ediyorum takımlarını desteklediler. Fatih hocaya tezahürat yaptılar. Büyük hoca, imparator doğrudur. O da el salladı. Ama ben isterdim ki hakemi de yanına çağırsın beraber el sallasınlar. Bu genç hakem kardeşimizin bunu yapmaması lazımdı” dedi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 3-1 yenildi. Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “Çok eksik gelmiştik. 11’i zor bulduk. Alt yapıdan yedeklerle geldik. 7-8 tane pozisyon bulduk, atamadık. Öne geçtik. Maalesef bugün, geçen hafta yanlış yapılan bir takıma karşı bize yanlış yapılarak onun ödetilmesi gibi bir hesap görüldü. Halbuki biz bu işin içerisinde yokuz. Geçen hafta Galatasaray’a faulden gol atılmış olabilir. Burada hakem hata yapmış olabilir. Bir hatayı başka hatayla telafi etmek doğru olmasa gerek. Biz buraya top oynamaya geldik. 20. dakikada Emre Akbaba, dünyanın neresine giderseniz gidin, taekwondo oynadığının karışılığı kırmızı kart. O ara 1-1’idi. Galatasaray 10 kişi kalıyordu. Zaten iyi oynuyoruz, pozisyon bulunuyoruz. Muhtemel ki galip geleceğiz. Penaltı pozisyonu Feghouli’nin Kucher’e yaptığı pozisyon kırmızı kart. 80. dakikada Artem’e yapılan hareket var. Penaltı ve kırmızı kart. Umut’un köprücük kemiği kırıldı, sezonu kapadı büyük bir ihtimalle ama faul bile yok. Sanki başka ülkeden bir maç yapmaya gelmiş takımla, bu ülkenin asli takımları yapıyormuş gibi, taç vermeye gücü yetmeyen bir ortamda oynadık” diye konuştu.

“Ben isterdim ki hakemi de yanına çağırsın beraber el sallasınlar”

Maçın hakemi Arda Kardeşleri eleştiren Başkan Bedir, “Taraftarlar maçın bitimine doğru takdir ediyorum takımlarını desteklediler. Hocamıza tezahürat yaptılar. Büyük hoca, imparator doğrudur. O da el salladı. Takımını iyi hazırlamış, bizi yendiler. Ama ben isterdim ki hakemi de yanına çağırsın beraber el sallasınlar. Bu genç hakem kardeşimizin bunu yapmaması lazımdı. Ben Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Onların bu işin içinde olduğunu zannetmiyorum. Ama hakkaniyetli bir ortamda, onlar 10 kişi kalsaydı, biz oynasaydık. Verilmeyenler verilseydi” şeklinde konuştu.

“Hakem o kadar netti ki bizim buradan galip gelmemiz mümkün değildi”

Geçen hafta Galatasaray'ın hakem hatasıyla Fenerbahçe’ye puan kaybettiğini ve buna kendisinin de katılmadığını ifade eden Erol Bedir, “Çok tartışıldı. Biz o maçın içerisinde yokuz. Olsak bile bir hata başka hata ile düzeltilmez. O zaman iki hata olur. Maç başlar başlamaz hakem o kadar netti ki bizim buradan galip gelmemiz mümkün değildi. Bizim kartlar doğrudur ama ondan evvel Emre Akbaba’nın kırmızı kartla atılmaması da yanlıştır. Biz şampiyonluk mücadelesi içinde yokuz. Ne Galatasaray ne de takımlarında kaybettiği, kazandığı puanların mesulü değiliz. Ama bunun faturasını biz ödedik” açıklamasında bulundu.

“Deniz Türüç, 10 milyon Euro getirdiği takdirde bize sormadan da gidebilir”

Başarılı futbolcular Deniz Türüç’e gelen tekliflerin sorulması üzerine Bedir, “Deniz Türüç bu yıl yerli oyuncular içerisinde adından en çok söz edilen oyuncularımızdan birisi, milli oyuncu. Adının transferden geçmesi normaldir. Bu bize gurur da verir. Şu dakikaya kadar hiçbir yönetici ile ne Türkiye’den ne dışarıdan görüşmemiz olmadı. Kimsenin de bize teklifi yok. Ama menajerlerin kendi aralarında ne konuştuğunu bilmiyoruz. Bize bir teklif gelirse eğer bu maçta olduğu gibi bize de söz hakkı verirlerse biz de gerekeni söyleriz. Öyle bir şey yok. Deniz ile ilgili bonservisimiz sözleşmesinde yazılı. 10 milyon Euro getirdiği takdirde bize sormadan da gidebilir. Lig devam ediyor. Burada Deniz’in fikri de önemli. Bugün maça gelirken yanıma geldi, ‘Başkanım ne olur beni bu dedikodulardan kurtar.’ dedi. Büyük takıma gitmek ister misin? diye sorduklarında, ‘Ben zaten büyük takımda oynuyorum. Başkanım beni hangi şekilde yönlendirirse ben o şekilde hareket ederim. Bunun dışındaki konuşmalara inanmayın dedi.' dedi. Sezon bitsin takımımızın durumuna bakar konuşuruz” diye cevap verdi.

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