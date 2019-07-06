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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
06.07.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Erol Bedir: "Önümüzdeki hafta 3-4 oyuncuyu açıklamış oluruz"

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Erol Bedir: "Önümüzdeki hafta 3-4 oyuncuyu açıklamış oluruz"

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, gelecek hafta içi transferde 3-4 yeni ismi açıklayacaklarını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu için topbaşı yapan İstikbal Mobilya Kayserispor’da transfer çalışmaları sürüyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, "2019-2020 sezonu başta Türk futboluna ve Kayserispor’umuza hayırlı olsun. Kazasız, belasız oyuncularımız sakatlanmadan ve hiçbir takımın oyuncuları sakatlanmadan, adaletli bir lig temenni ediyorum. Sadece futbolun konuşulduğu bir lig olsun istiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu’na, Merkez Hakem Kurulu’na ve diğer kurullara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki hafta 3-4 oyuncuyu açıklamış oluruz"

Sarı-kırmızılı takımdaki sayısal eksikliğin giderileceğini ve önümüzdeki hafta içi yerli ve yabancı 3-4 ismi daha açıklayacaklarını belirten Başkan Erol Bedir, "Sezon bitiminde biraz dinleneceğimizi zannettik ancak spor böyle bir şey. Hiçbir gün, bir saat dinlenmeden, farklı farklı meseleler ile uğraşarak buraya geldik. Sezonu tamamladıktan sonra Genel Kurul süreci yaşadık. Genel kurulu tamamladıktan sonra hocamızla anlaştık. Hocamızın vermiş olduğu rapor doğrultusunda Kayserispor’umuza faydalı olacak hem futbol açısından hem de kişilik olarak bize uyum sağlayacak arkadaşlarımızın listesini belirledik. 2 arkadaşımızı aramıza kattık. Önümüzdeki hafta içi yerli ve yabancı olmak üzere 3-4 ismi daha açıklamış oluruz. Hemen hemen her mevkiden oyuncu gitti. Takviye yapacağımız mevkiler belli. Yetiştirebildiğimiz kadar oyuncuları Kayseri’deki çalışmalarımıza yetiştireceğiz. Hepsi Kayseri’ye gelecekler, imzalarını burada atacaklar" diye konuştu.

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Erol Bedir: Önümüzdeki hafta 3-4 oyuncuyu açıklamış oluruz

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