Erol Bedir: "Ne geçmişi, ne konuşulanı, ne konuştuğumuzu..."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErol Bedir: "Ne geçmişi, ne konuşulanı, ne konuştuğumuzu..."
GeriFutbol Erol Bedir: "Ne geçmişi, ne konuşulanı, ne konuştuğumuzu..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
25.04.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Erol Bedir: "Ne geçmişi, ne konuşulanı, ne konuştuğumuzu..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erol Bedir: "Ne geçmişi, ne konuşulanı, ne konuştuğumuzu..."

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ligde son haftalara girerken yaşanan adaletsizlikleri ve vahim hakem kararlarını unutmayacaklarını söyledi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Sezon başından bu yana takımımızın aleyhine yapılan hakem hatalarını hep olgunlukla karşılamış, nihai olarak onların da insan olduğunu düşünerek kötü niyet aramamıştık. Ancak son haftalarda, özellikle İstanbul takımlarıyla oynadığımız (Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray) maçlarından ilk ikisinde nizami gollerimiz verilmemiş, Başakşehir maçında uzatmanın 7. dakikasında aleyhimize verilen zorlama bir penaltı ile puan kaybına uğramamıza vesile olunmuştur. Son olarak geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Galatasaray'la oynadığımız maçta yaşananlar ise, tam anlamıyla bir facia niteliğindedir. Taraflı-tarafsız her kişi ve kurumun ortak kanaati maçın Kayserispor'dan alınıp, Galatasaray'a verildiği şeklindedir. Yetkili kurumların da aynı düşünceyi paylaştıklarına eminiz. Çağrımıza rağmen TFF ve MHK'nın bu konuda herhangi bir açıklama yapmamasını da geçtiğimiz yıllardaki teamüller gereği normal karşılıyoruz. Adil olması gereken ve her takıma eşit mesafede olmak zorunda ki MHK'nın takımın adına göre çifte standart uygulayan kurum suçlamasından kurtulması lazım" dedi.

12
Okan Burukun çok konuşulan görüntüsü
Okan Buruk'un çok konuşulan görüntüsü!

Başkan Bedir, "Ne geçmişi, ne konuşulanı, ne konuştuğumuzu ne de bize yapılanları unutmadık, unutmayacak, unutturmayacağız. Meşru olan her platformda, her zeminde hakkımızı arayacak, rakiplerimize karşı yapılsa da haksızlık karşısında susmayacağız. Ben istediğimi yaparım, en büyük hatayı da yapsam gerekirse birkaç maç dinlenir yine görevime devam ederim diye düşünen maçın hakemi Arda Kardeşler ve VAR'daki , Serkan Tokat hocalar; görevlerinizi bırakmanızı ve rızkınızı kimsenin canını acıtamayacağınız başka sektörle de aramanızı tavsiye ediyorum. Aksi halde belki bugünkü düzende dedikleriniz olabilir. Belki adaletsiz gönüllerde taht da kurabilirsiniz. Fakat hakkını gasp ettiğiniz Kayserispor ve onun büyük taraftarı başta olmak üzere bilin ki, er veya geç kendi vicdanınız da dahil olmak üzere hiçbir temiz platform sizi bağrına basmayacaktır cümleleri kurdu.

Kayserispor taraftarına da seslenen Başkan Erol Bedir, "Büyük Kayserispor taraftarı, bu yapılanlara en büyük cevabı önümüzdeki Pazar günü saat 16:00'da evimizde oynayacağımız Alanyaspor maçında verelim. Tribünleri dolduralım, takımımıza vereceğimiz hakaret içermeyen ve küfürsüz desteğimizi 90 dakika sürdürelim. Sesimiz İstanbul'dan duyulsun. Alacağımız galibiyet ile haksız bir şekilde elimizden alınan puanların telafisini yapalım" ifadelerinde bulundu.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Erol Bedir: Ne geçmişi, ne konuşulanı, ne konuştuğumuzu...

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (25.04.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

PFDK'dan Beşiktaş'a para cezası, Başakşehir'in genç futbolcusuna 3 maç men

Liverpool ve Manchester United, Berke'yi radara aldı!

Kuznetsova, TEB BNP Paribas İstanbul Cup'a veda etti!

MKE Ankaragücü, Beşiktaş'a hazırlanıyor