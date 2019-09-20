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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.09.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Erol Bedir: "İleriye baktığımızda umutluyuz, iyi şeyler yapacağımızı düşünüyoruz"

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Erol Bedir: "İleriye baktığımızda umutluyuz, iyi şeyler yapacağımızı düşünüyoruz"

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesinde yeni ve derin bir kadro oluşturduklarını belirterek, "Ben 10-15 senedir yöneticilik yapıyorum. Bu kadar yıl sonra kağıt üzerinde böyle güçlü bir kadro ilk defa elime geçti. Bunu becerebildim. Hocamızın ifadesi de bu şekilde ama sonuca baktığımız zaman 4 haftada 2 puanımızı var." dedi.

Ligde 4 hafta sonunda galibiyetleri olmadığını, bu hafta oynayacakları Yukatel Denizlispor maçını kazanarak kötü gidişe 'dur' diyeceklerini ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

"Ligde 4 hafta sonunda olaya puan açısından baktığımız zaman iyi değil ama kadro derinliği, oynanan futboldaki memnuniyet ya da pozitif anlayış bizi mutlu ediyor. İki deplasmana çıktık, birinde çok rahat galibiyet alabileceğimiz maçta berabere kaldık. Diğerinde mağlup olabileceğimiz bir maçta berabere kaldık. İkisinde de yenilmeden döndük. Sahamızda ise yürekler acısı bir Alanyaspor maçı oynadık. 87. dakikada yediğimiz bir gol, ondan sonra attığımız iki gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı, 3 dakikada kaçan 3 gol pozisyonu vardı. Yani iyi oynamamıza rağmen kaybettiğimiz bir maç. Galatasaray maçından bahsetmek bile istemiyorum. Hangi şartlarda nasıl oynadığımızı gördük. O bakımdan birebir incelendiğinde ileriye baktığımızda umutluyuz, iyi şeyler yapacağımızı düşünüyoruz. Puana baktığımızda hoşumuza gitmiyor. İnşallah bu hafta Denizlispor maçında 3 puanımızı alıp, puan olarak da iyi yerlere çıkmayı düşünüyoruz."

- "Azalacağını ümit ediyorum"

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ve hakem hatalarına da değinen Bedir, insanın olduğu yerde hatanın olabileceğini, kasıt olmadığı sürece hataların kabul edilebileceğini belirtti.

Hakem hataları tartışmalarının dünyanın her yerinde yaşandığını dile getiren Bedir, "Hangi teknolojiyi getirirseniz getirin, hangi makinayı kullanırsanız kullanın sonuçta onu kullanan veya onun yönlenmesine sebep olan bir insan eli vardır. İnsan mahareti vardır. Dolayısıyla insanı bu işten çekemezsiniz. İnsanın olduğu yerde başarılar olacaktır, başarısızlıklar olacaktır, hatalar olacaktır, hatta kasıtlar olacaktır. Bu konu dünyanın hiç bir yerinde kolay kolay biten bir konu değil, bizde de biteceğini zannetmiyorum. Azalacağını ümit ediyorum, inşallah da azalır." ifadelerini kullandı.

- "Herkesin her şeyi bilmesi lazım"

Süper Lig karşılaşmalarının özetlerinin televizyon kanallarında yayınlanmamasının rahatsız edici bir durum olduğunu dile getiren Bedir, "Tabii mümkün olsa da bizim maçlarımızın tamamı açık kanallardan yayınlansa, herkes izlese. İnanın bu takımlar için kötü bir şey olmaz, daha çok futbolsever ortaya çıkar ve sahalar da dolar." diye konuştu.

Yayıncı kuruluşun ve maçların özetlerini vermek isteyen televizyon kanallarının karşılıklı fedakarlık yaparak bir an önce bu problemi gidermeleri gerektiğini vurgulayan Bedir, şöyle devam etti:

"Bir çok kişi televizyonlar maçları verirse kimse maça gitmez zannediyor. Bana göre öyle değil. Eğer açık kanallarda maçlar yayınlanırsa eşler, çocuklar esnaf veya futbolla ilgilenmeyen kişiler dahi bir süre sonra müptela olup maçlara gidip tribünleri doldurabilir. Maç özetlerinin diğer kanallarda yayınlanmamasının başka sıkıntıları da oluşuyor. Bir takım pozisyonların, özet görüntülerin diğer kanallarda yayınlanmaması bu işin daha kapalı gitmesine sebep oluyor. Bu da çok hoş bir şey değil. Herkesin her şeyi bilmesi lazım. Geçen seneki fiyatlardan başka bir şey mi istendi, onu da bilmiyorum. Sonuçta ticari bir konu ama hem yayıncı kuruluştan hem de geçtiğimiz yıllarda oradan görüntü alan televizyon kanallarından istirhamım her iki taraf da biraz geri adım atsın, bir yerde buluşsunlar ve bizim görüntülerimizi insanımızla buluştursunlar." 

Erol Bedir: İleriye baktığımızda umutluyuz, iyi şeyler yapacağımızı düşünüyoruz

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