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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
13.01.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Erol Bedir: 'Fenerbahçeli yöneticilerle...'

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Erol Bedir: 'Fenerbahçeli yöneticilerle...'

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu.

İlk yarının son haftalarında sakat ve cezalıların dönmesiyle iyi puan aldıklarını söyleyen Bedir, “Ara olmasa daha iyiydi ama yapacak bir şey yok, kural yok. Arkadaşlar çalışıyorlar, mutlu ve keyifliler. Gayet iyi gidiyor” diye konuştu.

“Transfer yasağımızın olup, olmadığı aklımızda bile değil”
Daha önce yaptığı açıklamalarda aldıkları cezanın şimdi uygulanmasını isteklerini sözlerinin hatırlatılması üzerine Erol Bedir, “Ne kadar haklı olduğumuzu şimdi gördük. Geçtiğimiz yarının ortalarında aşırı cezalar ve sakatlar yüzünden takım kuramaz hale gelmiştik. Keşke cezayı bir sonraki erteleme olsaydı diye düşünülmüştü. Ama şimdi cezalar geri dönüp, son haftalarda aldığımız skorlarla bu cezayı nasıl olsa çekeceksek devre arasında çekmenin daha iyi olduğunu düşündük. Devre arasında 1 veya 2 transfer yapabiliyorsunuz. Kadro kurma ile ilgili şey söz konusu değil. Yaz aylarında farklı bir transfer sezonu var. Transfer yasağımızın olup, olmadığı aklımızda bile değil. Biz elimizdeki oyuncularımıza güveniyoruz. İyi bir kadromuz var. Ceza ve sakatlık yaşamazsak eğer ligde daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyoruz. Bu manada da herhangi bir problemimiz yok” şeklinde konuştu.

“Kulüplerin sahibinin olması”
Bankalar Birliği’nin kulüplerin borçlarının yapılandırması konusu ilgili de konuşan Başkan Bedir, “Bu yapılandırma Ziraat Bankası’nın değil de, Bankalar Birliği’nin yapılandırması. Bu işin maddi boyutunu biraz çözecek. Bütçe biraz daralacak, borçlar yapılandırılacak. Artık oyuncularımıza veya diğer tedarikçilere ödeme noktasında sıkıntı yaşamayacağız. 30-35 yaşına gelmiş insanlara da bu kadar paralar verilmeyecek. Bu sadece bununla olmaz, kulüpler yasasının çıkması lazım. Dernekte statüsünde yada başka yapılarda olan kulüplerin de bir çatı altına alınması lazım. Kuralların olması lazım. Mutlaka olmazsa olmazı, başkan olarak söylüyorum; başkan ve yönetim kurulu üyelerine müteselsil kefalet getirilip, yapmış olduğu borçlardan veya aşırı harcamalardan sorumlu olmaları gerekir. Yoksa öbür türlü sadece kulübü cezalandırıyorsunuz. Bırakıp gidenlere yaptırım yok. Kulüpler yasası çıkarılarak, hem kulüplerin sahibinin olması lazım hem de kulüp yöneticilerine de sorumluluk yüklenmesi gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

“Fenerbahçeli yöneticilerle şakalaşıyoruz, yukarıya nasıl çıkarız diye”
Aynı hotelde kamp yaptıkları Fenerbahçe ile yöneticilerle sohbet ettiğini belirten Başkan Bedir, “Keyifli sohbetler yapıp, şakalaşıyoruz. Aynı sıraları paylaşıyoruz. Aramızda bir, iki puan var. O bakımda el ele daha yukarıya nasıl çıkarız diye onu düşünüyoruz. Fenerbahçe, Türk futbolunun lokomotiflerinden birisi diğer takımların da olduğu gibi” dedi.

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