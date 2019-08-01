Erol Bedir: "Deniz Türüç, Fenerbahçe ile anlaştı diyorlar ama..."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErol Bedir: "Deniz Türüç, Fenerbahçe ile anlaştı diyorlar ama..."
GeriFutbol Erol Bedir: "Deniz Türüç, Fenerbahçe ile anlaştı diyorlar ama..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
01.08.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Erol Bedir: "Deniz Türüç, Fenerbahçe ile anlaştı diyorlar ama..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erol Bedir: "Deniz Türüç, Fenerbahçe ile anlaştı diyorlar ama..."

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç'ün transferi hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Deniz Türüç'ü transfer etmek isteyen kulüplerle yaptıkları ön görüşmelerde mutabık kaldıklarını, şimdi sıranın futbolcu ve menajerinde olduğunu belirtti.

Dün itibarıyla Avusturya kampının sona erdiğini ve Deniz'in de diğer oyuncular gibi izinde olduğu için bir görüşme yapmadıklarını dile getiren Bedir, şunları kaydetti:

"Ben 'Deniz Kayseri'ye gelirse konu kapanmıştır.' demiştim. Avusturya kampından sonra Deniz'e ve onu transfer etmek isteyen kulüplere verdiğimiz süre yarın doluyor. 'Deniz'in mutlu olacağı takımı kendisi seçecek.' demiştik. Biz Deniz ile ilgilenen tüm kulüplerle aşağı yukarı mutabık kalabilecek durumdayız. Çünkü ön görüşmeler yapmıştık. Dün itibarıyla kamp bitti, herkes izne gitti. Dolayısıyla da irtibatımız yok ama ben de Deniz'in bir takımla anlaştığı konusunda duyumlar alıyorum. Ne Deniz ile konuştum ne menajeriyle ne de bu konuda benim bir açıklama yapma durumum söz konusu. Bugün veya yarın konu netleşir."

"Deniz herhangi bir kulüple anlaşırsa bizim için tamamdır." şeklinde daha önce açıklamaları olduğunu hatırlatan başkan Bedir, şu ifadeleri kullandı:

"Talip olan kulüplerle yaptığımız ön görüşmelerde mutabakatım vardı. O kulüpler ne olacağını biliyordu zaten. Dolayısıyla benimle ayrıca bir görüşme yapmalarına gerek yoktu. Transferi konusunda kabaca bir görüşme yapmıştık, şu anda detaylı bir görüşme için de bana ulaşan olmadı. Önemli olan burada Deniz'in menajerlerinin anlaşacağı kulüple mutabık kalması. Dünden beri de çeşitli yerlerden gelen bilgiler mutabakatın sağlandığı yönünde. Fenerbahçe ile diyorlar ama bizimki de sadece duyum."

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Erol Bedir: Deniz Türüç, Fenerbahçe ile anlaştı diyorlar ama...

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Erol Bedir: "Deniz Türüç, Fenerbahçe ile anlaştı diyorlar ama..."
Alper Potuk Marcelo'yu şoke etti! Olay yaratan hareket...
Mikel ve Ekuban takımdan ayrı çalıştı
Jaime Smith, Teksüt Bandırma'da! | Transfer haberleri...