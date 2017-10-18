Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Kayserispor'un 2017-2018 futbol sezonunun ilk maçında Galatasaray'a mağlup olduktan sonra, 6'sı süper lig ve biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 7 resmi müsabakadan 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak ligde 14 puan topladığını, kupada da tur atladığını kaydetti.

Lige verilen milli maç arasından sonra deplasmanda Kardemir Karabükspor'a yenilerek haftalar sonra sahadan puansız ayrıldıklarını anımsatan Bedir, "Bu maçtaki tüm göstergeler lehimize olmasına ve maç boyunca birçok pozisyon bulmamıza rağmen gol atamayıp rakibin ender ataklarından birinde bir de gol yiyince 7 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmış olduk. Yönetim, teknik heyet, oyuncular ve büyük taraftarımız olmak üzere tüm Kayserispor sevdalıları fazlasıyla üzüldü." ifadelerini kullandı.

Futbolda 7-8 maçlık yenilmezlik serilerini daha ileriye taşımanın çok zor olduğunu, çok büyük bütçelerle kurulmuş takımlarda bile bunun nadiren görülebildiğini vurgulayan Bedir, açıklamasına şöyle devam etti:

"Galip de gelsek, yenilsek de hep söylediğimiz gibi o maç geride kalmış olup önümüzdeki maça odaklanmak durumundayız. Pazar günü saat 16.30'da evimizde oynayacağımız Atiker Konyaspor maçı, hem kayıpları telafi etmek hem de diğer takımların alacakları sonuçlara göre takımımızın Türkiye gündemine oturması için büyük fırsat olacaktır. Bu maçta kıracağımız seyirci rekoru ve alacağımız puanlarla sıralamadaki yerimiz bize çok keyifli bir hafta sonu yaşatacaktır. Bu yılki seyirci ortalamamız 18 bin civarında olup en fazla seyirci sayımız 20 bin kadardır. Atiker Konyaspor maçında bu sayıyı çok yukarılara yani 30 binlere çekmek için tüm sevenlerimizi mazeret göstermeden maça davet ediyoruz. Pazar gününü bir şölen halinde geçirmek için takımımızın büyük taraftarına olan ihtiyacı her zamankinden fazladır. Yıllardır özlenen bir şekilde birbirine kenetlenen şehir, yönetim, takım ve büyük taraftarımızın arasında hiçbir nifak tohumu yeşermeyecek ve bu beraberlik güçlü bir şekilde ilerleyecek, büyük Kayserispor’umuz daha da büyük hedeflere yelken açacaktır."