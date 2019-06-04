Erol Bedir: 3-4 gün önce resmi imzayı attık!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErol Bedir: 3-4 gün önce resmi imzayı attık!
GeriFutbol Erol Bedir: 3-4 gün önce resmi imzayı attık!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
04.06.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Erol Bedir: 3-4 gün önce resmi imzayı attık!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erol Bedir: 3-4 gün önce resmi imzayı attık!

Erol Bedir, "Yeni takım yapmak gibi bir mecburiyetimiz var. Sözleşmesi biten oyuncularımızın büyük bir çoğunluğu Türkiye'deki yaş ortalamasının biraz üstündeydi. Dolayısıyla takımı biraz gençleştirmek gerekiyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunu orta sıralarda tamamlayan Kayserispor'da başkan Erol Bedir, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Futbolcuların tatilde olduğunu ancak kulüp yöneticileri için böyle bir şey söz konusu olmadığını söyleyen Bedir, "Çünkü biri bitiyor biri başlıyor. Bitirdiğimiz günden itibaren daha önce yapmış olduğumuz çalışmaların yavaş yavaş su üstüne çıkmasına gayret ediyoruz" diye konuştu.

Takım olarak kendilerinin diğer takımlardan farklı bir boyutumuz daha var diyen Erol Bedir "Sezon bitti ve bizim 3 yabancımız kalıyor. 11-12 yabancımız varken sözleşmeleri bittiği için 3 yabancı oyuncumuz kalacak. Biri kiralık Rizespor'da oynayan Fernando Boldrin, iki de elimizde var. Bununla birlikle 11-12 oyuncumuzun da yerli oyuncularla birlikte sözleşmeleri bitiyor. Yeni başlayan bir takım yapmak gibi bir mecburiyetimiz var. Sözleşmesi biten oyuncularımızın büyük bir çoğunluğu da Türkiye'deki yaş ortalamasının biraz üstündeydi. Dolayısıyla takımı biraz gençleştirmek gerekiyor. Tabi gençleştirirken kaliteyi de bozmamak lazım. Bütün parametreleri düşünerek bir çalışma yapmaya gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

"MENSAH TRANSFERİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"
Transfer döneminin açılmasıyla Bernard Mensah transferini açıklayacaklarını belirten Bedir, "Mehsah biliyorsunuz Atletico Madrid'in oyuncusuydu, sezon başında kiralamıştık. Kiraladığımızda satış opsiyonu koyalım istedik. 5-6 milyon Euro'luk opsiyonları Atletico Madrid kabul etmedi. Sezon sonuna yakın Mensah'ın bizde oynamak, bizde kalmak istedi. Atletico Madrid de sözleşmesinin son senesinde olması sebebiyle kiraya da veremiyor. Böyle olunca bir takım dengeleri bir araya getirerek bonservisini alabilir miyiz diye çalıştık. 1-1.5 ay önce protokol yaptık. 3-4 gün önce de resmi imzayı attık. Transferin açılmasını bekliyoruz, Mensah'ı bildireceğiz. Mensah çok önemli bir oyuncu. Hem ülkemizde hem de Avrupa'nın her yerinde rahatlıkla oynayacağı bir oyuncu. Hem Kayserispor'a hem Türk futboluna farklı bir boyut getirecek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HER MEVKİDE OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR"
Hemen hemen her mevkide oyuncuya ihtiyaçları olduğunu söyleyen Bedir, ""Bunlarla ilgili çalışmalarımız ciddi şekilde devam ediyor. Bürokratik meseleler var, federasyon seçimleri daha sonra Türk futbolundaki yapılandırmayla birlikte bütçe dengelerinin oluşturulması, ekonomi. Bütün bunların 10 gün içerisinde netleşeceğini umuyorum. Bütçe durumuna göre, önümüzdeki hedeflerimize göre portföyümüzdeki şeyleri takımımıza kazandıracağız" dedi.

"LİGİMİZİN 18 TAKIMLA OYNANMASI AZ"
Ligde takım sayısının artabileceğini bununla birlikte hafta içlerinde de maçların oynanabileceğini ifade eden Bedir, "'Arkadaşlarımızı gördüğümde verdikleri 1 senelik emek sonucunda 1 puanla, gol averajıyla ya da bir maçtaki VAR hatasıyla düşenler çıkanlar olabiliyor. Ben şahsi olarak söylüyorum, bizim ligimizin 18 takımla oynanması az. Emsallerimize ya da ulaşmak istediğimiz ülkelere baktığımızda 21-22 takımla oynuyorlar. Mesela bu yıl 1 devre arası verdik oyuncular gitti, geldi. Tatilden döndüler tekrar onları konsantre etmek, teknik adamların işi de zor. Milli maç arası, seçim arası verdik. Zaten sadece hafta sonu maç oynuyoruz. Yani 18 takımla bu ülkedeki futbolu biraz daha ileri götürmek bana göre biraz zor. Bu takım sayısını 21 e çıkarmak faydalı olabilir. Çarşambaları maçlar oynanabilir. İnsanlara seyir zevki olan futbolu izletebiliriz. Bu belki yayın gelirlerini, futbolun marka değerini de artırabilir. Daha çok futbolcuyu vitrine çıkarabilirsiniz. Bunun için prensip olarak takım sayısının artırılması taraftarıyım. Eğer ligden düşen takımlarımızın bir formülle ligde kalmaları sağlanırsa buna da ben pozitif anlamda el kaldırırım. Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Ancak isterlerse ilk önergeyi de ben veririm. Ama bunun bir formülünün oluşturulup adaletsizliği de sağlamaması lazım. Yani önümüzdeki sene lige çıkacak olanlar, aşağıdan gelecek olanlar çünkü bir yerde bir taş oynattığınız zaman amatör takımlara kadar gidiyor. Onların bu sefer yukarı çıkması engellenebiliyor. Ama eğer kabaca bir prensip oluşursa, böyle yapılması iyi olur denirse oturulup konuşur, teknik detaylar değerlendirilir ve bir yol bulunabilir" şeklinde konuştu.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Serdar Aziz'den transfer açıklaması!
Fenerbahçe'den açıklama!
Transferde sıcak gelişme! F.Bahçe...
Geliş tarihi belli oldu! Golcü...