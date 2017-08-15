Ernesto Valverde'den flaş Arda Turan açıklaması!

Barcelona'da gözden düşen ve geleceği tartışma konusu olan Arda Turan hakkında Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde açıklamalarda bulundu.

Düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yapan İspanyol çalıştırıcı, Arda Turan hakkında gelen soruyu yanıtladı ve flaş sözler sarf etti.

Valverde, "Arda Turan formunu geri kazanır mı emin değilim. Kulüp onun için büyük yatırım yaptı; ama burada her şey performansa bağlı. Şu anda tercihimizi diğer oyuncular hakkında kullanacağız" açıklamasını yaptı.

Yıldız oyuncu Galatasaray'ın radarında. Sportif Direktör Cenk Ergün'ün açıklamasının ardından 30 yaşındalki futbolcunun sarı-kırmızılılara daha çok yaklaştığı tahmin edilse de, menajer Ahmet Bulut bir görüşmenin olmadığını ifade etti.