Erman Toroğlu'ndan flaş açıklamalar

İşte Toroğlu'nun değerlendirmeleri:

"Beşiktaş bu işi çabuk bitirir fikri geldi ilk 15 dakika. Sonra Konyaspor bizi aldattı. Son 7-8 dakika Konya kıpırdamaya başladı. 1-0 Beşiktaş için sıkıntılı, 2'yi bulması lazım. Beşiktaş'ın dalga geçmemesi lazım. Konya geçen sene gibi değil. Konya iyi değil öyle gözüküyo

Beşiktaş 10 dakika bir kımıldadı sonra da kımıldamadı. Bu kadar seyirci gelince insan daha iyi oyun bekliyor. Beşiktaş'ta iyi oyuncular var ama bu iyi oyuncuların verdiği lezzette futbol vermiyor. Böyle bir zemin var, hava şahane; daha farklı bir oyun oynaması lazım. Galatasaray seyircinin gözünde daha iyi oynuyor. Galatasaray, Beşiktaş'a göre daha zevk veriyor. Beşiktaş daha az hata yapıyor ama Galatasaray göze hoş geliyor. İnsan, Beşiktaş'tan daha iyi oyun bekliyor.

"BU TAKIMIN KEYİF VERMESİ LAZIM"

(Oğuzhan'ın eksiliği) Beşiktaş'ın kadrosu ona göre kuruldu. Babel, Adriano, Quaresma az oyuncular mı? Çok takımda böyle oyuncular yok. Bu takımın keyif vermesi lazım. Seyircinin hop oturup, hop kalkması lazım. Böyle de konuşunca kızıyorlar. Maalesef gerçek bu. Adriano'nun sakatlığı darbeden dolayı, Trabzonspor maçında Adebayor'un sakatlığı adeleden diye tahmin ediyorum.

Konya teknik direktörü ile futbolcular arasında da bir sorun var herhalde. Ali Çamdalı ile varsa birkaç kişi daha vardır. Benim duyduğuma göre şehirde de sıkıntı var. Konyaspor'un puanı 3 orada bir sıkıntı var. Bak Rıza gitti. Orada bir şeyler oldu. Nasri, Eto'o aldılar. Papaz çoğalınca sakatlık artar. Topa kim giriyorsa diz bağları gider. Geçen sene de Eto'o ile Rıza arasında bazı şeyler oldu ve aşılmıyor. Bir şey de söylemiyor. Şimdi de yabancı teknik adam getireceklermiş.(Capello iddiası) Antalya'da efsane olur mu, tutar mı? Ne efsaneler gidiyor. Sırada Alanyaspor'un hocası var. Yarın bir gün onun da haberini alıyoruz. Her hafta bir antrenör giderse yetişmez."