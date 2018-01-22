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Erman Toroğlu'dan flaş yorum! G.Saray'ın golü...

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kayseri - Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi.

Hürriyet Haber
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İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları:

Ligin başında Galatasaray'ı çok beğeniyorduk. Ancak Galatasaray'ı beğenirken hücumu iyi yapıyor ama savunma yapamıyor diyorduk. Ancak Galatasaray'da bir değişim var bugün. Galatasaray'da şu an basmayan oyuncu yok. 4-5 oyuncu birden basıyor Galatasaray'da.

Kayserispor böyle bir Galatasaray beklemiyordu. Galatasaray çok iyi basıyor ön tarafta. Helal olsun. Galatasaray'da bir ışık var. Eğer böyle devam ederlerse keyifli bir Galatasaray izleyeceğiz.

Galatasaray'ın attığı ilk golde ofsayt var. Hem de bir bacak ofsayt var.

İŞTE O POZİSYON:

Erman Toroğludan flaş yorum G.Sarayın golü...

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