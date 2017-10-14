Erman Toroğlu, özellikle Igor Tudor'un Gary Rodrigues - Selçuk İnan değişikliğini eleştirdi. İşte o sözler:

"SELÇUK İÇİN TAKIM ÇIKARMIŞ"

Sezon başında Tudor'un koltuğu sallanırken Selçuk İnan teknik direktörün kalmasından yana tavrını koydu. Tudor kalsın dedi fakat seyirci bir türlü selçukla barışmadı kaptanlık bandı olayı falan... Tudor, Selçuk'u içerideki maçlarda taraftar korkusundan sokamıyor. Tudor baktı seyircisiz maç, bundan güzel bir fırsat olmaz dedi ve takımın en garibanı Rodriguez'i çıkartıp Selçuk'u aldı. Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü? Sakatlık yok... Tudor bu maça çıkarken Konya'yı yenip maçı kazanıyım değil, Selçuk'u kazanayım diye çıkmış. Selçuk için bir takım çıkardı. Tudor iyi giden takımı bozdu."

"FENERBAHÇE BUNLARA ACIMAZ"

"Üç savunma olayı çok zor bir olay. Benim yan baktğım bir olay. Dörtten başkasıyla götüremezsin. Üçlü oynadığın zaman oyuncuların çok hızlı olması lazım. Hem süratlı hem çabuk olacak. Dünya da böyle kaç oyuncu var. Dün Beşiktaş'ın defansını gördün. Yedikleri golleri, verdiği pozsiyonları.

Takım iyi gidiyor sen iyi giden takımı bozuyorsun Tudor. Hafif rütuş yap ama takımı bozma. Takımı bozarsan ikinci yarı görürsün artık. Sen şimdiden Fenerbahçe maçını neden düşünüyorsun? Sen önce maçını oyna kazan. Fenerbahçe maçı 3 puanlık maç ve sen öndesin. Sen bu maça bakacaksın. Şimdiden Fener maçının provasını yapıyorsan sen şimdiden yanmışsın. Fener bunlara acımaz."

"İLK GOL NET OFSAYT"

"Tudor'un boyu kaç santim. Hadi Fenerbahçe maçına Konyaspor'un maçında ilk yarı oynattığı maçı oynatsın da göreyim. Üçlü oynatsın Fener'e karşı göreyim boyunu. İster içerde ister dışarda Fener'e karşı üçlü oynatsın da göreyim. Üçlü oynaman için iki tane şartın var; Üçlü oynattığın adamlar hem çabuk olacak hem süratlı olacak. İlk yarı Konyaspor, Galatasaray'ın üstüne gitse 3 yapardı. Gomis şapkadan tavşan çıkardı. Gomis'in attığı ilk gol net ofsayt."

"BELHANDA VE SELÇUK TOPLAMDA BİR OYUNCU EDER"

"Göksel Gümüşdağ doğru söylüyor. Video hakemlik çıksın ilk gol iptal edilecekti. Bu kadar basit. Çünkü doğru karar. Bu kadar basit. İkinci gol de Gomis santradan kendi hazırladı penaltıyı yaptırdı. Her şeyi yaptı adam. Pozisyon da net penaltı. Galatasaray'ın ilk golü ofsayt ikinci golüde Gomis'in bireysel hareketleriyle gelen penaltı ve gol. Onun dışında ne var. Hiç bir şey yok. Galatasaray'da teknik direktör bir haltlar yapmaya çalışıyor. İlla Selçuk'u kazancağım diye bir şeyler yapmaya çalışıyor. Selçuk iyi oynadı da ne yaptı. İlk gol de attığı pas ofsayt. Belhanda'da iyi değil. Bence ikisi de fazla, ikisi bir oyuncu."