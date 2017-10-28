Erman Toroğlu: Sen kimsin Oğuzhan

Toroğlu A Spor'da şu ifadeleri kullandı:

Gördüğüm kadarıyla Beşiktaş'ta forma adaletli dağıtılmıyor. Bugün oynayan Tolgay, Başakşehir'de oynayan Kerim Frei... Bu tip oyuncular Beşiktaş'ta her zaman oynar. Kafayı takıyorsun. Beşiktaş'ın kaptanına ne diyorsunuz? Çok iyi oynamış Oğuzhan, Şenol elini uzattı, yürüdü gitti. Daha evvel alması lazımdı.

Babel yenilen golde inanılmaz hatası var. 35 metre geriye gereksiz pas yaptı. Kapıyı yıkamadın kıracaksın. Cenk var ama Cenk arada yetersiz kaldı. Al Negredo'yu araya... Geç aldı. O kafa vuruşu çok zordur.

Sen kimsin Oğuzhan, Şenol elini uzatıyorsa sen elini sıkacaksın. O seni ne anlarda oynattı. Sana hangi hallerde sahip çıktı o adam. İstese seni çıkarmazdı bugün sahaya. Benim gördüğüm kadarıyla Tolgay'ın hakkıydı. Quaresma'ya bakıyorsun, kendi çapında kendi yaşında çok şey yapmaya çalışıyor. Yardım görmeyince de sinirleniyor. Bir yerde de sigortası atıyor.

34 yaşındaki bir adamı defansta oynatırsan idare eder, santrforda da oynar. Açıkta oynuyor adam. Oğuzhan beyefendiye bakıyorum neredeyse yere yatmadan maç bitti. Oğuzhan bu maçtan sonra duş yapmadan bir baloya gidebilir. Terlememiştir.