Erman Toroğlu: Ne biçim film ulan bu
Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın maçı daha önce koparabileceğini söyledi.
Toroğlu maç sonrasında şu açıklamalar yaptı:
Sıksa Beşiktaş, 80 kilometreye çıkarsa sürati, 20 dakikada 5 olacak. Karabük'ten 3 puan alamayan takım yanar. Herkes Karabük'ü tokatlamayı düşünecek... İyi bir takım olsa iyi şeyler yapacak Beşiktaş. Yine iyi seyirci gitmiş oraya. Ben uyudum resmen. Filmi seyrediyorsun, filmin sonunu biliyorsun. Ne biçim film ulan bu...
Sağından baktım, solunda baktım, maçta konuşulacak bir şey yok. Seneye de böyle olacak bu. Ertan ile Aziz Yıldırım marka değerini yükseltecekti, uçuracaklardı. Denize uçtu. Dünyada kaç ülke Galatasaray - Fenerbahçe derbisini izliyor Tehlike geliyor, tehlikeyi görüyoruz; ama önlem almıyoruz.
Beşiktaşlı futbolcuların biraz insaflı olmaları lazım, kaleciye biraz top atmaları lazım dedim (Fabri'ye). Adam oynamamaktan zaatüre olacaktı orada. Pepe ve Quaresma sonradan Fabri'ye pas atmaya başladılar.
Beşiktaş başkanı diyorki fikstür üst üste geliyor, peki Bayern Münih'te böyle bir şey istemiş mi? Olacak şey değil bu, kabul edilemez. Büyük takımlarımız kurulduğu tarihleri söyleyip, şu kadar şampiyon olduk diyerek fazla para istiyorlar. Onların şampiyon oldukları yıllarda benim babam bile hayatta yoktu. Böyle yaparsak alt sıralardaki takımları ayağa kaldıramayız.
Beşiktaş bu fikstürden kayıpsız çıksın şampiyon olur, ben TFF'nin yerinde olsam Beşiktaş'ın isteğini yapmam maçları ertelemem. Bunu bir kez yaptığın zaman sürekli yapmak zorundasın. Avrupa'da bütün takımlar bu maçları oynuyorlar.
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