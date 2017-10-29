Erman Toroğlu: Futbolcular Tudor'a güvenmiyor

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi.

Toroğlu'nun sözlerinden satırbaşları şöyle:

SANA NE FEGHOULİ

Kırmızı kartları gösterdiler. Fernando'ya bir taban var, yeni anlatılanlara göre kırmızı kart. Ben öyle gördüm. Geçen maç Belhanda, bugün Feghouli atıldı. Bunun tek cevabı var, disiplinsizlik. Belhanda'nın ikinci pozisyonu değil, aldığı ilk sarı kart. Topu yere niye vuruyorsun? Belhanda böyle kart görür mü? Tonlarca para alıyorsunuz. Takımın dengesi bozduldu belki de. Feghouli niye gazel okuyorsun dışarıdan? Girme. Disiplin olayı biraz bozuk Galatasaray'da. Teknik direktörle ilgili bu. Sen bana vurursun, ben sana vururum bir anlık reaksiyon derim. Böyle bir şey olmaz. Topu yere niye vuruyorsun Belhanda? Feghouli sen niye geliyorsun?

Genelde bir şey olmadı, yerden yatan oyuncuya kalk demek kırmızı değildir. Olcay'ın durumu ayrı. Sarı gördü. Sana ne Feghouli girip kırmızıyla atılıyorsun? Sen oraya girip niye hareket yapıyorsun? Ndiaye sarı kartla oynuyor, o da tehlikeli.

Trabzon'u 4 hafta evvel seyretsem, bir de bugün baksam; iki Trabzonspor arasında fark var. Teknik direktör değişikliğini gördüm. Yaradı değişiklik. Teknik direktör farkını net gördük. Her topçu haddini bilerek oynuyor, mücadele ediyor. Galatasaray defansının çıkardığı topların yüzde 80'ini hücuma çevirdi Trabzonspor. Galatasaray çıkamıyor. İlk yarı Trabzonspor'un istediği gibi oynandı. Tudor'un şansı yaver gitti, bu zamana kadar iyi puan aldı. 3'lü defans diye bir şey yok. Bir şeyler deniyor.

OLCAY'IN ATILMASI TRABZON'A YARADI

Olcay kötüydü, atıldı rahatladılar. İki olmayan adam atıldı. İki takım da fazla efor sarf edecek. 60'tan sonra belli olacak kimin kondisyonu daha iyi. Maçtan önce Galatasaray biraz önde diyordum. Maç başlayınca öyle olmadı. Rıza'nın geldiği çok belli. Rıza'nın bir avantajı karşı tarafı da biliyor. Fernando'ya yapılan hareketin de kırmızı olması lazım. Ona bakmak lazım. Sarı kesin de kırmızı olur mu diye bakacağız. Daha kırmızı olabilir bu maçta.

Rıza Çalımbay, Tudor'daha iyi tanıyor Galatasaray'ı, bunu 2 maçta gösterdi. Tudor, Gomis'i çıkartırken yetersiz göndermesi yapıyor bunu yaparsan orada kalamazsın. Gomis başta olmak üzere bazı futbolcular Tudor'dan bir şey olmayacağını düşünüyorlar. Bu çok net görülüyor sahaya baktığınızda, ayrıca otoritesinin yok olduğunu görebiliyorsunuz. Bu kırmızı kartların başka açıklaması olamaz.

Trabzonspor'da bu maçta 6 eksik vardı, 6 yönetici maça gelmemişti. Neden gelmediler?