Erman Toroğlu: "Fenerbahçe dava etse kazanır"

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerFutbol HaberleriErman Toroğlu: "Fenerbahçe dava etse kazanır"
Futbol Erman Toroğlu: "Fenerbahçe dava etse kazanır"
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Futbol
06.03.2018 - 00:03, Son Güncelleme:

Erman Toroğlu: "Fenerbahçe dava etse kazanır"

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Erman Toroğlu, Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından A Spor'da yorumlarda bulundu.

İşte Toroğlu'nun sözleri:

Bana göre iki takım arasında bariz bir kalite farkı var. Trabzonspor takımı Ersun Yanal döneminde de Rıza Çalımbay döneminde de ısıramıyor. Trabzonspor maçlarında çıkıyorum dolaşıyorum çay içiyorum ama mesela Sivasspor çatır çatır oynuyor. Akhisarspor farklı işler yapıyor"

'Penaltı ve iptal edilen gol...'

"Talisca'nın pozisyonu daha yeri gelmedi ama net penaltı. Daha pozisyonlar gelmedi ama bence penaltı ayrıca iptal edilen bir gol var onu da tartışabiliriz"

'Bana yarın Yusuf Yazıcı lazım'

"Trabzonspor'un bu transferlerini kim yaptı. Olcay oynuyor neden oynuyor bana yarın Yusuf Yazıcı lazım. Bu zihniyette olmaz"

"Trabzonspor'un şu kadrosunda kimi alırsın Beşiktaş kadrosuna. Eski Sosa olsa belki ama yedeklerden bir tane bakıyorum yedekten Beşiktaş yedeğe girer mi? Yusuf Yazıcı yedek olabilir. "

'Beşiktaş artık lige döndü'

"Biz buraya yazdık. Beşiktaş kadro olarak en iyi takım çıktı. Beşiktaş yanlış yönetiliyordu. Beşiktaş takımında Negredo küsmüştü Cenk varken, Lens mesela küsmüştü. Şimdi Avrupa kupası maçları da bitti. Sonra döndüler lige. Beşiktaş teknik hata yapmazsa sorun olmaz"

Abdullah Avcı, Beşiktaş Avrupa'dan elendiği an, 'Şu anda 9 puan bizi geçtiler' demiş

"Abdullah Avcı, Beşiktaş Avrupa'dan elendiği an, 'Şu anda 9 puan bizi geçtiler' demiş. Doğrudur, değildir. Sağlam bir duyum ama. Böyle bir laf etmesi çok enteresan"

'Fenerbahçe kulübü Şenol Güneş'i dava etse kazanır'

"Şenol Güneş'in dünkü konuşmalarına tam yer veremedik. Çocuklar Fenerbahçeli neden diyorsun? Fenerbahçe kulübü dava etse kazanır, oradaki çocuklar dava etse kazanır. Bunu neden söylüyorsun sen eğitimci adamsın"

"Ben bunu hakemlik dönemimde çok yaşadım. Sana söylenen durumda cevap vermeyeceksin. Mesela ben bir gün Bodrum'da taksiciye vurdum yakaladım bir daha çaktım ardından Hürriyet Gazetesi'nde ana sayfada çıktım. Bu olayda Şenol Güneş zarar gördü"

'Negredo-Babel ikilisi müthiş'

"Trabzonspor, Beşiktaş'ın gerisinde. Beşiktaş'ı bozması lazım. Kendi iyi olduun yerlerden götüreceksin. Sen onlara çomak sokamadın. Bozacak bir hamle yapamadı. Beşiktaş rahat rahat geldi. Negredo-Babel ikilisi müthiş. Bu ikili çok iyi anlaşıyor. Futbol dilleri müsait

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