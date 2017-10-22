Erman Toroğlu derbiyi yorumladı... Flaş sözler!

"İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin istediği gibi geçti. Aykut hoca takımını istediği gibi oynatıyor, Tudor ona cevap veremiyor. En net pozisyonu Fenerbahçe kazandı. Pozisyonu da Galatasaray takımı verdi. Kalitesiz maç oluyor. Galatasaray'da 3 sarı kart var el bombası ile oynuyor. Ozan kart görmeden bitirdi, enteresan. 3 pozisyona girdi kart çıkmadı. Galatasaray maçı döndürecek hareketleri yapamıyor. Daha çabuk yön değiştiriyorlar. Fenerbahçe geldiğinde daha etkili dönüyor.

Henüz Tudor'un ne yaptığını anlayamadım. Galatasaray iç sahada oynuyor ama taraftar fiyasko. Maça etkisi yok. Fener stadında olsun Fener seyircisi her türlü yönlendirir takımını. Koreografi yapmakla bu iş olmaz. Destek alamıyor Galatasaray takımı. Şu ana kadar da gidişat Aykut Kocaman'ın istediği gibi."

"Maç böle giderse, böyle gidecek. Ne zaman gol olursa maç o zaman maç olur. 0-0 yüzde 0 ihtimal. Fenerbahçe çok garanti oynuyor Galatasaray risk alıyor. Fener gol atarsa bitirir. Bu kartlardan sonra ikinci sarı kartlar nasıl olur. Vakit geçtikçe yorgunluk başlayacak. 60-65'ten sonra maç şekillenecek.

Fener pasif ama sağlam oynuyor. Galatasaray risk alıyor, araya iyi toplar atıyorlar. Fenerin yakaladığı pozisyonları da Galatasaray verdi onlara yoksa Fenerbahçe pozisyon yakalayamadı."

"Fener daha rahat oynuyor. Galatasaray'da gereksiz bir sinir var. Belhanda gereksiz sarı kart aldı. Ya ikinci yarı da aynı hareketi yaparsa. Ne gerek var bunlara. Cüneyt Çakır şu ana kadar iyi, rahat maç yönetti. Acemi bir hakem olsa çatallaşırdı. İkinci yarı goller olabilir, kırmızı kartlar olabilir.

Şu ana kadar Fener kalecisi iyi. Galatasaray'da da Ndiaye iyi oynuyor. Alıyor, veriyor, çıkıyor baya iyi oynuyor. Fenerbahçe'de herkes kendi işini yapmaya uğraşıyor. 70'den sonra böyle giderse maç Fener'in lehine dönebilir. "

"BEN BU HAKEMİN GÖRMEDEN PENALTI VERDİĞİNİ BİLİYORUM"

"Galatasaray 0, Fenerbahçe 0, Cüneyt Çakır -10. Başakşehir ile Beşiktaşlılar bu maçtan sonra keyifli. Fenerbahçe seyircisi olsaydı penaltı pozisyonu verdirirdi. Hasan Ali topu aldı gitti hala vermedi. Cüneyt Çakır'da ben görmedim abi gibi bakıyor. Maç bitiyor Galatasaraylı futbolcunun biri Ozan'ı aldı indirdi. Versene sarı kartı? Versene kırmızıyı. Ben bu maça verilmesini istiyordum Cüneyt Çakır'ı. Gördünüz işte Cüneyt Çakır bu. Bu istikballe oynama. Bir takımın geleceği ile oynuyorsun. Hem yardımcı gördü hem hakem gördü. Pozisyondan sonra Cüneyt Çakır'ın suratına bakın. Ben bu hakemin görmeden penaltı verdiğini biliyorum. Fener daha derli toplu oynadı. Galatasaray'ın böyle oynamaması lazımdı. Teknik heyet böyle oynadı.."

"Ben başından beri söylüyorum, Kameni oynar. Trabzon'un kalesinde öteki kaleci oynar, Esteban oynar. Kameni ve Ndiaye'yi beğendim. Ben Selçuk'u hazırlamışsam iyiyse oynatırım. Seyirciden neden korkayım?