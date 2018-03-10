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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriErman Toroğlu: Bu adam saatli bomba gibi!
Futbol Erman Toroğlu: Bu adam saatli bomba gibi!
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Sıradaki Haber:Sert sözler... 'Sanki Beşiktaş naylon topla oynuyor''

Futbol
10.03.2018 - 21:22, Son Güncelleme:

Erman Toroğlu: Bu adam saatli bomba gibi!

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Erman Toroğlu: Bu adam saatli bomba gibi!

Spor yazarı ve yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 1-0'la geçtiği maçı değerlendirdi.

 

A Spor'daki programda konuşan Toroğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle;

"ÇOK TARTIŞACAĞIZ"
Beşiktaş neden çok şut attı? Gençlerbirliği iyi bir duvar kurdu, oraya sokmuyor. En iyi pozisyon Negredo bıraktı, Atiba’nın önüne… O iyi bir pozisyondu. Tolgay yapıyor onu. Onun tehlikesi şu; penaltı kazanırlar. Bayağı enteresan pozisyon. Çok tartışacağız diye görünüyor. Hakem inanmadı ve vermedi. Yakın da değildi. Vermedi.

"MEDEL SAATLİ BOMBA GİBİ"
Maçta yandan çok top geldi mi? Babel sol taraftan gayet iyi getiriyor. Ama sol ayağıyla kesmiyor. Duruyor, sağa çekiyor… Sağla ortalıyor, forvet bayılıyor. Sağ taraftan Gökhan orta yapıyor, güzel. Soldan gelmiyor. Bu Medel tam saatli bomba. İyi mücadele ediyor ama hem takımı hem de hakem için riskli. Çok kontrolsüz, dengesiz. Bazı şeyleri hakemlere de yedirdi.

"TALISCA KENDİSİNE OYNUYOR"
Bu maçın 0-0 bitmesi yüzde 5 bile değil. Buradan puan alacaksan, en az 1 gol atacaksın. 2 gol atarsan var olma şansın olur. 1’de bile mucize olur. Tabii ki futbolda her şey var. Gol atmadan takımı buradan çıkaramazsın. Gençlerbirliği 60’dan sonra büyük baskı çıkar. Haliyle tribün baskısı da var. Talisca da bugün etkisiz ve kendine oynuyor. Takımına oynamıyor.

"NE GÜLDÜRÜR, NE ÖLDÜRÜR"
Gençlerbirliği takımının maçlarında ben çocuktum ve giderdim bu tarz bir topu oynarlardı. Halen böyle tarzda oynuyorlar. Ne güldürür, ne öldürür. Soğuk soğuk oynuyorlar. Gençlerbirliği, bir tek Ersun Yanal döneminde biraz değişik top oynuyordu. Yanal’ın çıkışı da orada olmuştu zaten. Beşiktaş daha çabuk oynasa daha iyi olur. Quaresma göze hoş gelen bir oyuncu, iyi bir kumaş. Fakat; aman aman bir fayda sağlamadı.

ŞENOL GÜNEŞ ELEŞTİRİSİ
Şenol Güneş, önce eşeği kaybettiriyor. Sonra bulduruyor. En iyi değişiklikleri yapanlardan biri falan öyle bir şey yok. Olması gerekene daha sonradan dönüyor ve maç kazanıyorlar. Karşının zayıf tarafını işleyeceksin. Kendi eksiklerini de kapatacaksın. Cenk, Beşiktaş için iyi bir golcüydü. Şimdi Negredo oynamaya başladı. Love alındı. Kademe kademe yapıyorlar. Beşiktaş şampiyon olamazsa işi çok zor. (Ajansspor)

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