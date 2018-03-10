Erman Toroğlu: Bu adam saatli bomba gibi!

A Spor'daki programda konuşan Toroğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle;

"ÇOK TARTIŞACAĞIZ"

Beşiktaş neden çok şut attı? Gençlerbirliği iyi bir duvar kurdu, oraya sokmuyor. En iyi pozisyon Negredo bıraktı, Atiba’nın önüne… O iyi bir pozisyondu. Tolgay yapıyor onu. Onun tehlikesi şu; penaltı kazanırlar. Bayağı enteresan pozisyon. Çok tartışacağız diye görünüyor. Hakem inanmadı ve vermedi. Yakın da değildi. Vermedi.

"MEDEL SAATLİ BOMBA GİBİ"

Maçta yandan çok top geldi mi? Babel sol taraftan gayet iyi getiriyor. Ama sol ayağıyla kesmiyor. Duruyor, sağa çekiyor… Sağla ortalıyor, forvet bayılıyor. Sağ taraftan Gökhan orta yapıyor, güzel. Soldan gelmiyor. Bu Medel tam saatli bomba. İyi mücadele ediyor ama hem takımı hem de hakem için riskli. Çok kontrolsüz, dengesiz. Bazı şeyleri hakemlere de yedirdi.

"TALISCA KENDİSİNE OYNUYOR"

Bu maçın 0-0 bitmesi yüzde 5 bile değil. Buradan puan alacaksan, en az 1 gol atacaksın. 2 gol atarsan var olma şansın olur. 1’de bile mucize olur. Tabii ki futbolda her şey var. Gol atmadan takımı buradan çıkaramazsın. Gençlerbirliği 60’dan sonra büyük baskı çıkar. Haliyle tribün baskısı da var. Talisca da bugün etkisiz ve kendine oynuyor. Takımına oynamıyor.

"NE GÜLDÜRÜR, NE ÖLDÜRÜR"

Gençlerbirliği takımının maçlarında ben çocuktum ve giderdim bu tarz bir topu oynarlardı. Halen böyle tarzda oynuyorlar. Ne güldürür, ne öldürür. Soğuk soğuk oynuyorlar. Gençlerbirliği, bir tek Ersun Yanal döneminde biraz değişik top oynuyordu. Yanal’ın çıkışı da orada olmuştu zaten. Beşiktaş daha çabuk oynasa daha iyi olur. Quaresma göze hoş gelen bir oyuncu, iyi bir kumaş. Fakat; aman aman bir fayda sağlamadı.

ŞENOL GÜNEŞ ELEŞTİRİSİ

Şenol Güneş, önce eşeği kaybettiriyor. Sonra bulduruyor. En iyi değişiklikleri yapanlardan biri falan öyle bir şey yok. Olması gerekene daha sonradan dönüyor ve maç kazanıyorlar. Karşının zayıf tarafını işleyeceksin. Kendi eksiklerini de kapatacaksın. Cenk, Beşiktaş için iyi bir golcüydü. Şimdi Negredo oynamaya başladı. Love alındı. Kademe kademe yapıyorlar. Beşiktaş şampiyon olamazsa işi çok zor. (Ajansspor)