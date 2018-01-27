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Erman Toroğlu: Başakşehir, 3 büyükleri tokatlar!

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Osmanlıspor'u ağırladı. Eski hakem ve ünlü yorumcu Erman Toroğlu iki takım arasında oynanan maçı değerlendirdi.

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İşte Erman Toroğlu'nun değerlendirmeleri:

"YASİN ÇOK KOŞUYOR AMA..."
İstatistikler geliyor ya. En çok koşanlar, sahada hiç görünmeyenler. Yasin çok koşuyor ama peki çok koşmada oran nasıl? Diğerleri ne kadar koşmuş? Futbolda şu var. Toptan hızlı dünyaya hiçbir futbolcu gelmedi. Topu düzgün gezdirirsen bu kadar çok koşmazsın. Çok koşan futbolcu iyi futbolcu değildir. Çok koşan hakem, iyi hakem değildir. Yerinde duracaksın.

"TUDOR'UN BANKO ADAMI, ŞU ANDA BANKO YEDEK"
Galatasaray yeni bir takım. Yeni bir teknik direktör geldi. Eski teknik adamın banko oynattığı adam, şu anda banko kenarda oturuyor. Kim o? Belhanda. Bir şeylerde değişiklik var. Bu ne zamana kadar sürer? En az 6-7 hafta sürer. Ancak önemli olan, bu 6-7 haftada ne olacağıdır. Ufak takımlar ikinci yarının başlarında dalga geçerler. Akıllı ufak ise bu ölümlerde işi bitirir.

"ÜÇ BÜYÜKLER BÖYLE GİDERSE BAŞAKŞEHİR TOKATLAR"
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş böyle taraftarı çıldırta çıldırta oynarlarsa, 8 hafta böyle götürürlerse Başakşehir bunları tokatlar götürür.

futbol

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