Erman Kunter harikalar yaratıyor
Düşük bütçeyle kadro kuran ve sezon başında düşme adaylarının başında gösterilen Erman Kunter'in takımı Cholet, Fransa Ligi'nde harikalar yaratmaya devam ediyor.
Bu hafta Pau Orthez'i deplasmanda Jalen Riley'in bitime 2 saniye kala attığı üçlükle 83-82 yenen Cholet dokuzuncu haftada yedinci galibiyetini aldı. Cholet ligde averajla dördüncü sırada bulunuyor.
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