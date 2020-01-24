Erling Haaland'ı Misli.com'da CANLI İZLE! Dortmund'un iddaa'da galibiyetine...

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DORTMUND - KÖLN

Bundesliga’da üst sıraları kovalayan Dortmund, evinde Köln’ü konuk ediyor.

Geçtiğimiz hafta Augsburg deplasmanında ilk yarısı 1-0 biten maçın ikinci yarısında adeta gol yağmuru oldu. Dortmund’un 3-1 geriye düştüğü maçta yeni transfer Erling Haaland, 3 gol atıp bu gol düellosundan takımının 5 golle galip gelmesine büyük katkıda bulundu.

Köln ise ligde 4 maçtır kazanıyor ve iyi bir çıkış yakaladı. 2020 yılına evinde 3-1’lik skorla Wolfsburg’u mağlup ederek başladılar.

Bu mücadelede iki takım da kazanmak isteyecektir. Yüksek tempolu olması beklenen mücadeleye siz de Misli.com’dan Tek Maç ve Canlı iddaa seçenekleriyle bahis yapıp bu heyecana ortak olabilirsiniz.

Ayrıca Misli.com üzerinden mücadeleyi Canlı olarak da izleyebileceksiniz...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Dortmund’un son 10 lig maçının 9’u "2.5 ÜST" bitti.

- Aralarında oynadıkları son 5 maçın 3’ü Dortmund üstünlüğü ile bitti (2 beraberlik).

- Köln 4 maçtır kazanıyor.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Dortmund galibiyet!

Üyelerin yaklaşık %48'i karşılaşmayı ev sahibi Dortmund'un kazanacağını düşünüyor...

MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN'İN TERCİHİ...

Geçtiğimiz hafta Augsburg’a hat-trick yaparak Dortmund kariyerine başlayan Haaland, cayır cayır yanıyor. Signal Iduna Park’ta taraftarıyla ilk kez buluşacak.

Köln ise ara öncesi iyi bir ritm yakalamıştı. Wolfsburg galibiyetiyle de seriyi sürdürmeye devam ediyorlar. Markus Gisdol’un öğrencileri pozitif bir oyun sergilese de, modern bekleri, 3-4-2-1 ve Sarı Duvar faktörüyle Dortmund’un kazanamaması sürpriz olur.

Gollü bir mücadele beklentim olduğundan "MS1 + 2.5 ÜST" diyeceğim.

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