Erken gelen gol Konya'yı yıktı

Atiker Konyaspor ile Salzburg UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında karşı karşıya geldi.
Mücadele adeta golle başladı. İlk yarının henüz 5. dakikasında konuk ekipte Andreas Ulmer'in asistinde Fredrik Gulbrandsen topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra temsilcimiz Konyaspor ataklarını sıklaştırsa da aradığı golü bulamadı be ilk yarı 1-0 Salzburg'un üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda ise ortada bir oyun hakimdi. Karşılaşmanın son çeyrek dilimine girildiğinde Konyaspor tüm riskleri aldı. Dakikalar 80'i gösterdiğinde konuk ekip Munas Dabbur'un attığı golle 2-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca temsilcimiz Atiker Konyaspor sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Atiker Konyaspor 3. maçın sonunda grubunda 3 puanla 3. sırada yer aldı. Grupta bir diğer karşılaşma Marsilya ile V.Guimaraes arasında oynandı. Fransa ekibi Marsilya 2-1 üstünlükle ayrıldı.
KONYA'DA "YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ
Atiker Konyaspor'un ikinci gölü yemesinin ardından taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı. Taraftarlar 'Bizleri aleme rezil ettiniz' sloganları attı.
STAT: Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Craig Pawson (xx), Edward Smart (xx), Bakar Jordania (xx)
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (x)- Skubic (xx), Ali Turan (xx), Ömer Ali Şahiner (xx), Filipovic (xx), Fofana (xx)(Dk. 76 Ezekiel x), Jonsson (x)(Dk. 71 Ali Çamdalı x), Baurabia (xx), Ferhat Öztorun (xx), Milosevic (xx), Friday Eze (xx)(Dk. 62 Musa Araz x)
SALZBURG: Walke (xx)- Miranda (xx), Ulmer (xx), Lainer (xx), Haidara (xx)(Dk. 78 Minamino ?), Caleta-Car (xx), Samassekou (xx), Wolf (xx)(Dk. 71 Schlager x), Berisha (xx), Gulbrandsen (xxx)(Dk. 86 Rzatkowski ?), Dabbur (xxx)
GOLLER: Dk. 5 Gulbrandsen, Dk. 80 Dabbur (Salzburg)
SARI KARTLAR: Dk. 52 Jonsson (Atiker Konyaspor) - Dk. 56 Lainer (Salzburg)