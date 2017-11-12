İstanbul Maratonu'nu kazananlar belli oldu!

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich, kadınlarda ise Kenyalı sporcu Ruth Chepngetich kazandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratonda Abraham Kiprotich 2 saat 11 dakika 22 saniyelik derecesiyle ilk sırayı elde etti.

Erkeklerde Kenyalı Jacob Kendagor 2 saat 11 dakika 27 saniyelik derecesiyle maratonu ikinci, Etiyopyalı Bazu Worku da 2 saat 11 dakika 39 saniyeyle üçüncü sırada tamamladı.

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda ise Kenyalı Ruth Chepngetich 2 saat 22 dakika 36 saniyeyle kürsünün birinci basamağına çıkma başarısı gösterdi.

Kadınlarda Kenyalı Visiline Jepkesho 2 saat 22 dakika 40 saniyelik derecesiyle ikinci, Etiyopyalı Letebrhan Haylay da 2 saat 25 dakika 14 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul'un düzenlediği organizasyonun en büyük koşusu olan 42 kilometre 195 metrelik maratonun startını, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'la birlikte verdi. Bu yıl 100 ülkeden yaklaşık 125 bin kişinin katıldığı İstanbul Maratonu'nun teması çocuklar oldu. Organizasyonun bu yılki sloganı, "Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" olarak belirlendi.

YAKLAŞIK 1 MİLYON DOLAR ÖDÜL!

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara yaklaşık 1 milyon dolar ödül dağıtılacak. Maraton genel klasmanında toplamda 216 bin dolar ödül verilecek. Erkekler ve kadınlarda ilk 8'e giren sporcular, sırasıyla 50 bin, 25 bin, 15 bin, 7 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin ve bin dolar ödül alacak.

Bu kategoride Türk sporcu tasnifi için toplam 64 bin dolar ödül belirlenirken, ilk 5'e giren erkek ile kadın atletler, sırasıyla 12 bin, 8 bin, 5 bin, 4 bin ve 3 bin dolar ödül elde edecek. Maraton zaman bonusu ise 310 bin dolar olacak.

Etkinlikte 15 kilometrelik genel klasman için toplamda 18 bin dolar ödül dağıtılacak. Bu kategorinin Türk sporcu tasnifi için toplamda 6 bin dolar ödül verilecek.

Tekerlekli sandalye kategorisinde verilecek toplam ödül 20 bin dolar olurken, Türk masterler kategorisinde 27 bin lira, en yaşlı sporcular için ise 2 bin lira toplam ödül belirlendi.