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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerErkek antrenör kadın oyuncuya saldırdı
Spor Arena Erkek antrenör kadın oyuncuya saldırdı
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08.03.2018 - 15:07, Son Güncelleme:

Erkek antrenör kadın oyuncuya saldırdı

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Eskişehir'de Kadınlar Futbol Ligi müsabakasının bitiş düdüğü ile birlikte erkek antrenör karşı takımın kadın oyuncusuna saldırdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Kadınlar Futbol Ligi'nde oynanan Eskişehir Çamlıca Gençlik Spor Kulübü ve Eskişehir Öncü Spor Kulübü arasındaki maçta yaşandı. Maçı 2-0 önde götüren Çamlıca Gençlik Spor Kulübü yedek kulübesi, iddialara göre karşı takımın antrenörü Rıfat Çiçek tarafından sözlü hakaretlere maruz kaldı. Bitiş düdüğü ile birlikte Rıfat Çiçek ve öğrencileri, maç içerisindeki bir pozisyonu öne sürerek, Çamlıca Gençlik Spor Kulübü oyuncularının üzerine yürüdü. Daha sonra Çiçek tarafından Aslı Güllü isimli oyuncuya yumruk atıldı. Aslı Güllü olayın ardından hastanede tedavi altına alınırken, darp raporu alarak taburcu oldu. Aslı Güllü ve Çamlıca Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Pınar Konca, olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

"45 günlük bir hak mahrumiyeti cezası aldı"

Olayda yaşadıklarını anlatan Aslı Güllü, 7-8 kişi tarafından tekmelendiğini söyledi. Şikayetçi olacaklarını söyleyen Güllü, "Her şey maç bitince oldu. Laflar ve sözler maçın ortasından bu yana devam ediyordu. Kalabalığın içerisinde yerde kaldım. Oradan nasıl çıktığımı bile hatırlamıyorum. Ne olduğunu da birden anlamadım ve polisler felan sahaya girdi. O an fotoğraflar çekilmiş ama çeken kişiyi bile görmedim. Zaten maç içerisinde sürekli karşı taraftan sözlü laflar yiyorduk. Kendi hocamız zaten bunlara meyil etmemizi söyledi. Sözlü olarak da biz bir şey söylemedik. Ama karşı taraftan çok hakaret yedik. Maçın bitiş düdüğü ile olaylar uzamaya başladı. Yine laflar yedik ve karşı taraftan arkadaşıma saldırı oldu. O sırada bana saldırdılar. Ben zaten bir kişi ile uğraşırken 7-8 kişinin altında birden kaldım. Göğsüme darbe oldu, tekmeler yedim, gözümde morluk oldu. Karşı takımın hocası da yumruk attı. Hastaneden darp raporu aldım. Olayın ardından kendimi kötü hissettim, mod olarak da düştüm. Hayata karşı bakış açım bile birden değişti. Kendimi toparlamam çok zor oldu. Karşı takımın antrenörü de beden eğitimi öğretmeni. Böyle olmasını hiç istemezdik. Hele hele bir erkeğin bir kadına şiddette bulunması hiç hoş değil. Şikayet etmeyi düşünüyoruz. Bunu istiyorum çünkü yaptıkları yanına kalmasın. 45 günlük bir hak mahrumiyeti cezası aldı. Bence bu yeterli değil. Daha fazla ceza alsa yapmayı bir daha düşünmezdi. Kadınlarla konuşurken de daha dikkatli olurdu diye düşünüyorum" dedi.

Erkek antrenör kadın oyuncuya saldırdı



"Biz ayıran taraf olmak istedik"

Çamlıca Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Pınar Konca ise, yapılanların spora yakışmadığını belirtti. Sporda şiddetin bir antrenör tarafından yapılmasının kabul edilemeyeceğini dile getiren Konca, "Bu sene talihsiz bir yıl geçirdik. Bunun üzerine bir de talihsiz bir gün geçirdik. Maçta 70. dakikaya kadar 2-0 öndeyken, bir anda maç 2-2 oldu. Karşımızdaki takım Eskişehir'in bir başka kulübü ve sanırım biz 70. dakikaya kadar önde olunca sinirlerine hakim olamadılar. Maç içerisinde zaten sözlü tacizlerde bulunuldu. Hoş ve doğru olmayan kelimeler tarafıma ve sporcularıma yönelik kullanıldı. Karşı takımdaki antrenörü bir kere uyardım. O sırada sahaya polisler geldi ama sözlü tacizler devam etti. Maç sonunda kendi sporcuma bir darbe geldi, onun sonucunda ortalık karıştı. Biz ayıran taraf olmak istedik ama karşı taraf maalesef 'Bir de ben vurayım' diyen taraf oldu. Bir sporcuma tekme, diğerine yumruk attı. TFF tarafından 45 günlük bir hak mahrumiyeti cezası yedi kendileri ama biz bunun peşini bırakmak istemiyoruz. Evet ne kadar onaylamasam da sözlü tacizler olabiliyor ama bu kadın oyuncuya daha doğrusu herhangi bir sporcuya vurulması kabul edilemez. Biz kadınları spor camiasının içerisine güzelleştirsin, kibarlaştırsın diye sokuyoruz. Bu tarz olaylar olsun diye değil" diye konuştu.

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