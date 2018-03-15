Erkan Zengin'in yeni takımı belli oldu! Sürpriz imza...
Eskişehirspor ile yollarını ayıran Erkan Zengin, İsveç'te futbola başladığı Hammarby ekibiyle sözleşme imzaladı.
Eskişehirspor ile yollarını ayıran Erkan Zengin’in yeni takımı belli oldu. İsveç Gazetesi Expressen, Erkan Zengin, Hammarby kulübü ile yaz dönemine kadar geçerli sözleşme imzaladığını duyurdu.
Hammarby Spor Direktörü Jesper Jansson'ın, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Erkan, yeniden bizde oynamak istediğini söyleyince çok mutlu olduk. Tecrübesi ve kişiliğiyle bize çok faydalı olacağına inanıyorum" dedi.
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