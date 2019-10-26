Erkan Zengin'in tek pişmanlığı! Milli takım...

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün kaptanı Erkan Zengin, kariyerindeki tek pişmanlığın Türkiye yerine İsveç milli takımını seçmek olduğunu söyledi.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki başarılı isim, "Pişman olduğum çok şey yok. Sadece şunu söyleyebilirim; belki İsveç yerine Türk milli takımında hizmet verebilirdim. Bir tek bu var. Bu kadar." ifadelerini kullandı.

Erkan Zengin ayrıca Osmanlıspor maçından attığı iki golden sonra oyundan çıkmasına da değindi. Kendisine 'hoca' denilmemesi gerektiğini belirten Erkan Zengin, takımın kaptanı olduğunun altını çizerek Osmanlıspor maçında oyundan çıkmasının kendi inisiyatifi olmadığını belirtti.

"EMRE BELÖZOĞLU TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"

İlerleyen yaşına rağmen kariyerine başarıyla devam etmesinin sırrını da açıklayan deneyimli futbolcu, kendisine çok iyi baktığını ve gece hayatı yerine ailesine vakit ayırdığını ifade etti. Yemek ve uyku saatlerine özellikle dikkat ettiğini belirten Zengin, Emre Belözoğlu'nun örnek göstererek tecrübeli oyuncu için "38 yaşında olmasına rağmen Türkiye'nin en iyi oyuncusu" dedi.

Erkan Zengin'in açıklamaları şu şekilde;

Hocalık görevine henüz başladım. Şimdilik hocalarımıza yardımcı oluyorum. Bana 'hoca' diyemeyiz. Ben bu takımın kaptanıyım. Maçtan önce bir sakatlığım vardı. Son gol vuruşunda sakatlığımı yine hissettim. Bunu hocalarıma iletince onlar da beni oyundan aldı. Benim kararım değildi yani.Kendime çok iyi bakıyorum. Antrenmanıma, yemek saatlerime, uyku saatlerime dikkat ediyorum. Gece hayatım yok. Her zaman eşimle ve çocuklarımla beraberim. Futboluma da yansıyor bu. Antrenmandan sonra fitness yapıyorum. Emre Belözoğlu'nu görüyorsunuz. 38 yaşında olmasına rağmen hala Türkiye'nin en iyi oyuncusu.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!