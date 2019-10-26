Erkan Zengin'in tek pişmanlığı! Milli takım...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErkan Zengin'in tek pişmanlığı! Milli takım...
GeriFutbol Erkan Zengin'in tek pişmanlığı! Milli takım...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
26.10.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Erkan Zengin'in tek pişmanlığı! Milli takım...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Erkan Zengin, kariyeri boyunca pişmanlığını yaşadığı tek tercihini açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün kaptanı Erkan Zengin, kariyerindeki tek pişmanlığın Türkiye yerine İsveç milli takımını seçmek olduğunu söyledi.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki başarılı isim, "Pişman olduğum çok şey yok. Sadece şunu söyleyebilirim; belki İsveç yerine Türk milli takımında hizmet verebilirdim. Bir tek bu var. Bu kadar." ifadelerini kullandı.

Erkan Zengin ayrıca Osmanlıspor maçından attığı iki golden sonra oyundan çıkmasına da değindi. Kendisine 'hoca' denilmemesi gerektiğini belirten Erkan Zengin, takımın kaptanı olduğunun altını çizerek Osmanlıspor maçında oyundan çıkmasının kendi inisiyatifi olmadığını belirtti.

Erkan Zengin: Karagümrük taraftarı gerçekten inanılmaz
Erkan Zengin: Karagümrük taraftarı gerçekten inanılmaz

"EMRE BELÖZOĞLU TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"

İlerleyen yaşına rağmen kariyerine başarıyla devam etmesinin sırrını da açıklayan deneyimli futbolcu, kendisine çok iyi baktığını ve gece hayatı yerine ailesine vakit ayırdığını ifade etti. Yemek ve uyku saatlerine özellikle dikkat ettiğini belirten Zengin, Emre Belözoğlu'nun örnek göstererek tecrübeli oyuncu için "38 yaşında olmasına rağmen Türkiye'nin en iyi oyuncusu" dedi.

Erkan Zengin'in açıklamaları şu şekilde;

Hocalık görevine henüz başladım. Şimdilik hocalarımıza yardımcı oluyorum. Bana 'hoca' diyemeyiz. Ben bu takımın kaptanıyım. Maçtan önce bir sakatlığım vardı. Son gol vuruşunda sakatlığımı yine hissettim. Bunu hocalarıma iletince onlar da beni oyundan aldı. Benim kararım değildi yani.Kendime çok iyi bakıyorum. Antrenmanıma, yemek saatlerime, uyku saatlerime dikkat ediyorum. Gece hayatım yok. Her zaman eşimle ve çocuklarımla beraberim. Futboluma da yansıyor bu. Antrenmandan sonra fitness yapıyorum. Emre Belözoğlu'nu görüyorsunuz. 38 yaşında olmasına rağmen hala Türkiye'nin en iyi oyuncusu.

Erkan Zenginin tek pişmanlığı Milli takım...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle