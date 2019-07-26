Erkan Yalçın: Yüzme eğitimi zorunlu hale getirilmeli

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriErkan Yalçın: Yüzme eğitimi zorunlu hale getirilmeli
GeriDiğer Erkan Yalçın: Yüzme eğitimi zorunlu hale getirilmeli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
AA
26.07.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Erkan Yalçın: Yüzme eğitimi zorunlu hale getirilmeli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erkan Yalçın: Yüzme eğitimi zorunlu hale getirilmeli

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın: Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesiyle 1 milyon 200 bin çocuğumuz yüzme öğrenecek. Yüzmenin altyapısını oluşturuyoruz.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, yüzmenin anaokulundan itibaren zorunlu ders haline getirilmesi gerektiğini söyledi. 

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzme kültürünün tabana yayılması gerektiğini aktardı. 

Türkiye'de şu anda nüfusun sadece yüzde 40’ının yüzme bildiğine dikkati çeken Erkan Yalçın, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle yüzme bilmeyen yüzde 60’lık kısma yüzme öğretebilmek en büyük çabalarımızdan biridir." ifadelerini kullandı. 

Yalçın, yüzme kültürünün inşa edilmesinin önemine değinerek, "Yüzme anaokulundan itibaren zorunlu hale getirilmeli. Yönetime geldiğimiz ilk günden itibaren 'yüzmeyi ihya ve inşa edeceğiz' diyoruz ve bunun için de bakanlığımızla ortak hareket ederek birçok proje üretiyor ve birçok projeye dahil oluyoruz." şeklinde konuştu. 

Cumhurbaşkanlığı 2. Yüz Günlük İcraat Programı kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin faaliyete geçirildiğini aktaran Yalçın, şöyle devam etti: 

"Altı dönem halinde gerçekleşen ve 19 Kasım 2018'de başlayan projede Türkiye genelinde 70 ilden yaklaşık 130 bin öğrenci yüzme eğitimi aldı. Bu proje kapsamında ülke genelinde 1 milyon 200 bin çocuğumuz yüzme öğrenecek. Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımızın olağanüstü destekleriyle dünya ile aramızda olan fark giderek kapanıyor. Yıldız ve genç kategorilerinde dünya derecelerine çok yaklaştık ve 2024 itibarıyla bu farkı tamamen kapatacağımızı düşünüyorum." 

"Çok ciddi yatırımlar yapılıyor" 

Türkiye'de son 17 yılda spora ciddi yatırım yapıldığını vurgulayan Yalçın, "Türkiye'yi yüzmede en üst seviyelere taşımak çok ciddi yatırımlar yapılıyor." dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kendilerine büyük destek verdiğini de dile getiren Yalçın, "Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız yüzme ile her zaman yakından ilgilendiler. Tüm projelerimizde bize sonuna kadar destek oldular. Kazandığımız başarılarla onlara teşekkür etmeyi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu. 

"Yüzmenin altyapısını oluşturuyoruz" 

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle Türk yüzücülüğüne çok büyük yatırım yapıldığını söyleyen Yalçın, "İnşallah Türkiye'de yüzmenin altyapısı sağlam bir şekilde oluşacak." ifadesini kullandı. 

Yalçın, proje kapsamında milli takıma başarılı sporcular yetiştirmeyi de amaçladıklarını aktararak, "Tabii bakanlığımızın bu projesinde amaç yüzme öğretmek olsa da arkası çok dolu bir projedir. Yüzme öğretilirken aynı zamanda sporcu taraması da yapılarak geleceğin başarılı sporcularının önü açılmış oluyor. Buralardan Yüzme Milli Takımı'na da başarılı sporcuların yetiştirileceğine inancım tam." değerlendirmesinde bulundu. 

Başarı grafiğini sürekli olarak arttığına dikkati çeken Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Sporu tabana yayarak, alt kategorilerde elde edilen başarıları büyükler kategorisine taşıdığımızda Türk yüzmesi her kategoride sesini dünyaya duyurmaya başlayacaktır. İnşallah güzel günler bizleri bekliyor.” 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Erkan Yalçın: Yüzme eğitimi zorunlu hale getirilmeli
Mesut Özil'e saldırının sebebi belli oldu!
Abdulkadir Parmak: "Bu mutluluğu tarif etmek çok zor!"
18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası başlıyor