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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
04.07.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

Erkan Velseloğlu Daçka'da

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Erkan Velseloğlu Daçka'da

Darüşşafaka Tekfen tecrübeli basketbolcu Erkan Veyseloğlu'nu transfer etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Tekfen, son yıldır Beşiktaş'ta forma giyen 36 yaşındaki kısa forvet Erkan Veyseloğlu'nu kadrosuna kattı.

Darüşşafaka'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tecrübeli oyuncu Erkan Veyseloğlu takımımızla anlaşma sağladı. Basketbol kariyerine 2000 yılında Antbirlik formasıyla başlayan Erkan Veyseloğlu, 17 sezon boyunca Basketbol Süper Ligi’nde kendine forma şansı buldu ve Darüşşafaka Tekfen ile de 18. Sezonuna girecek. Son 3 sezondur Beşiktaş Sompo Japan forması giyen ve 1983 yılında Almanya’da doğan oyuncumuz, geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 6.2 sayı, 2.6 ribaund ve 1.8 asist ortalamarıyla oynarken, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde de 5.6 sayı ve 2 ribuand ortalamarıyla oynadı. Erkan Veyseloğlu’na önümüzdeki sezon Darüşşafaka Tekfen formasıyla başarılar diliyoruz"

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Erkan Velseloğlu Daçkada

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