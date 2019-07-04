Erkan Velseloğlu Daçka'da
Darüşşafaka Tekfen tecrübeli basketbolcu Erkan Veyseloğlu'nu transfer etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Tekfen, son yıldır Beşiktaş'ta forma giyen 36 yaşındaki kısa forvet Erkan Veyseloğlu'nu kadrosuna kattı.
Darüşşafaka'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tecrübeli oyuncu Erkan Veyseloğlu takımımızla anlaşma sağladı. Basketbol kariyerine 2000 yılında Antbirlik formasıyla başlayan Erkan Veyseloğlu, 17 sezon boyunca Basketbol Süper Ligi’nde kendine forma şansı buldu ve Darüşşafaka Tekfen ile de 18. Sezonuna girecek. Son 3 sezondur Beşiktaş Sompo Japan forması giyen ve 1983 yılında Almanya’da doğan oyuncumuz, geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 6.2 sayı, 2.6 ribaund ve 1.8 asist ortalamarıyla oynarken, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde de 5.6 sayı ve 2 ribuand ortalamarıyla oynadı. Erkan Veyseloğlu’na önümüzdeki sezon Darüşşafaka Tekfen formasıyla başarılar diliyoruz"
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