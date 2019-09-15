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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
15.09.2019 - 19:27, Son Güncelleme:

Erkan Sözeri'den istifa açıklaması

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Erkan Sözeri'den istifa açıklaması

Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, İstanbulspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada gelecek günlerde yönetimle takımdan ayrılma konusunda bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Giresunspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği İstanbulspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözeri, İstanbulspor karşısında kötü bir oyun sergilediklerini ifade ederek, “İlk yarı bir iki pozisyon verdik ama 3 tane net pozisyonumuz var. Gol olsa maç farklı yöne gidecek. Öne geçsek oyun anlayışımız daha iyi olacak. Oyuncular üzerinde baskı var. Nitelikli ve bu baskıyı kaldırabilecek durumdalar. Maalesef o baskıdan dolayı hatalar yapıyorlar. Analizler yapmıştık. Dar alanda oynamamız gerekiyordu. Söylenecek hiçbir şey yok üzgünüz. Oyuncularım da çok istekli. Oynamaya çalışıyorlar. Bu durumda hakemi rakibi eleştirmek acizlik olur. Biz gibi oynamıyoruz. Onu analiz etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

"Bir değişim belki Giresunspor’un daha iyi olmasına yol açar”

Sözeri, 4 maçta 1 puan kazanmayı Giresunspor’un hak etmediğini belirtip, gelecek günlerde yönetimle takımdan ayrılma konusunda bir görüşme gerçekleştireceğinin altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bir başarısızlık var ve yönetimle oturup konuşacağım. Bu takımı biz büyük beklentilerle kurduk. Yönetim büyük fedakarlık yaptı. Gelinen noktada 4 maç 1 puan kötü bir durum. O yüzden yönetimle oturup konuşacağım bunun adı bırakıp kaçmak değil. Ne yapsak olmuyor. Bazen bu tür değişimler takımlara olumlu cevap verebiliyor. Belki bir değişim Giresunspor’un daha iyi olmasına yol açar. 4 maçtır tutamadık. Bugün kapalı oynadık fena olmadı 2-3 pozisyon verdik. O yüzden belki gelecek yeni bir insan moral verir. Oyuncularım oynamıyor demiyorum. Bu takımı zaten biz yaptık oyuncularla bu görüşmeyi yapacağım çünkü Giresunspor bunu hak etmiyor. 4 maçta 1 puanı hak etmiyor. Burada bir bedel ödeyecek biri varsa ben ödemeye hazırım. Antrenörlük kariyerimde böyle bir durumla karşılaşmadım."

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