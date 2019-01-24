Erkan Sözeri: "Yaz cezamı diyor, gelmiyor"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErkan Sözeri: "Yaz cezamı diyor, gelmiyor"
GeriFutbol Erkan Sözeri: "Yaz cezamı diyor, gelmiyor"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
aa-spor
24.01.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Erkan Sözeri: "Yaz cezamı diyor, gelmiyor"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erkan Sözeri: "Yaz cezamı diyor, gelmiyor"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, yabancı futbolcuların devre arasında ülkelerinden geç dönmelerine ilişkin, "Yabancılar ister istemez geç geliyor. Hemen çağıramıyorsunuz, planlamayı öyle yapamıyorsunuz. Çünkü adam gelmiyor, ceza da versen 'Yaz cezamı.' diyor, gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Sezonun ikinci yarısına deplasmanda Hatayspor yenilgisiyle başlayan kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kardemir Karabükspor, Denizlispor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor maçlarının yer aldığı zorlu virajda performansımız çok iyiydi. Ancak ara girdi, devre arası, ister istemez oyunculara izin veriyorsunuz." dedi.

Kırmızı-siyahlı futbolculara 10-12 gün izin verildiğini belirten Sözeri, "Yabancılar ister istemez geç geliyor. Onları hemen çağıramıyorsunuz,
planlamayı öyle yapamıyorsunuz. Çünkü adam gelmiyor, ceza da versen 'Yaz cezamı.' diyor, gelmiyor. Bu sorunu bütün takımlar yaşıyor. Çok güzel bir ritim yakalamıştık, o ritmimiz biraz bozuldu. Sadece bizim değil ama bütün takımların. Dolayısıyla 2-3 maç oynadıktan sonra o ritmi yakalayacağımızı ve devam edeceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sezonların ikinci yarılarının hep daha zor geçtiğine vurgu yapan Sözeri, "Her takım eksik bölgelerine takviyeler yapıyor. Play-off, düşme kalma, ilk ikiye girme yarışları zorlu oluyor. İlk yarıda oyunculara ne kadar da söylesen telafisi olduğunu düşünüyorlar. Ancak ikinci yarının telafisi yok. Biz de dersimizi aldık, her maçımızı final niteliğinde oynayacağız. Bu işi bir an evvel sonlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

"O şartlar, bu şartlar demeden..."

Hatayspor karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını dile getiren Sözeri, "Büyük avantaj kaçırdık ama liderliğimiz devam ediyor. Bize ders olacak, 'Saha şartları, o şartlar, bu şartlar.' demeden odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"Bundan sonra hedefimiz maç kaybetmeden bir an evvel çok çabuk yol alarak bu işi sonlandırmak." diyen Sözeri, şöyle devam etti:
"Rahmetli başkanımızın mezarına giderek bu sözü camia olarak, futbolcular, teknik heyet olarak verdik. Gençlerbirliği takımının hak ettiği yer Süper Lig. Bunun için de bu haftadan itibaren hedef, Altınordu maçını iyi oynayarak iyi mücadele ederek kazanmak ve yolumuza devam etmek."

Ağır zeminler sakatlıklara davetiye

Erkan Sözeri, kötü sahaların ve ağır zeminlerin sakatlıklara davetiye çıkardığını belirtti.

Mert Nobre'ye alternatif olması için Bogdan Stancu'yu kadroya dahil ettiklerini dile getiren Sözeri, şunları söyledi:
"Nobre'nin alternatifi yok gibi çünkü Deniz Yılmaz bu hafta olmayacak, yeni sakatlandı. Ahmet İlhan yeniden sakatlandı, yırtık var, 2-3 hafta olmayacak. Engin'in transferi de bunlardan sonra netleşti. Görüyoruz, sahalar ağır, sakatlıklar olmaya başladı. Bu transferlerin olması gerekiyordu. Yaş ortalamasının yüksekliğiyle ilgili sakatlıklar olsaydı ilk yarıdaki 17 maçlık periyotta olurdu. Antrenmanlarla ilgili değil, kötü sahalar, ağır zeminler sakatlıklara davetiye çıkarıyor. Yeni transferlerimiz kişilikleriyle, karakterleriyle ve oyuncu profilleriyle hedefimize çok katkı verecektir."

Altınordu maçını oynayacakları Osmanlı Stadı'nı incelediğini kaydeden Sözeri, "Zemin nispeten düzelmiş." diyerek sözlerini tamamladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erkan Sözeri: "Yaz cezamı diyor, gelmiyor"

Deloitte Money League açıklandı! Beşiktaş...

Hatayspor M.Başakşehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Cedi'den kariyer rekoru