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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.10.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Erkan Sözeri: 'Rehavet olmayacak'

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Erkan Sözeri: 'Rehavet olmayacak'

Spor Toto 1. Lig'de ilk 8 maçını da kazanarak liderlik koltuğuna oturan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, "Bir yerde puan kaybı yaşayacağız ama bunu mümkün olduğunca geç yaşamak istiyoruz." dedi.

Erkan Sözeri, sezonun 9. haftasında başkentte oynayacakları Adanaspor maçı öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada "uğurunun olmadığını ancak nazara inandığını" dile getirdi.

Karşılaşmalardan önce iyi gidişlerinin devam etmesi için nazar duası okuduğunu ifade eden Sözeri, "Nazar sonuçta inancımızda Kur'an-ı Kerim'de var. Çalışıp hata yapma oranını en asgariye indirdikten sonra bize nazar değeceğini düşünmüyorum." diye konuştu.

Sözeri, kırmızı-siyahlı takımın 8 maçlık galibiyet serisi yakalamasının ardından rakiplerin kendilerine karşı daha fazla motive olacaklarına dikkati çekerek, "Bundan sonraki maçlarımız çok daha zor olacak. Her antrenör, her futbolcu açıklamalarında 'Gençlerbirliği'ne ilk yenilgiyi tattırmak adına mücadele edeceklerini söylüyor.' Bu da doğal. Biz de onun için daha fazla çalışmalıyız daha fazla üretmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Rehavet olmayacak"

Erkan Sözeri, kazanma alışkanlıklarının pekiştiğini, takımın performansında tecrübeli oyuncuların ve kaptanların payının büyük olduğunu söyledi.

Takımda rehavet oluşmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Sözeri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben zaten izin vermem büyük ağabeyler de izin vermiyor. Selçuk, Nobre, Hakan gibi ağabeylerin bizde olması şans. Asla bizde rehavet olmayacak. Bir yerde puan kaybedeceğiz ama bunu mümkün olduğunca geç yaşamak istiyoruz. Heybeyi dolduralım ondan sonra puan kaybetme kredimizi güzel bir yerde kullanalım istiyoruz."

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