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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
23.10.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

Erkan Sözeri: “Eninde sonunda hedefimize ulaşacağız”

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Erkan Sözeri: “Eninde sonunda hedefimize ulaşacağız”

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, mavi-beyazlı ekibin eninde sonunda hedefleri olan şampiyonluğa ulaşacağını fakat herkesin biraz daha sabırlı olması gerektiğini söyledi.

Sözeri ayrıca, Rashad Muhammed’in Bursaspor ile oynanan maçtan önce kendine ayrı bir oda tutup oraya misafir çağırdığını bu yüzden kadro dışı kaldığını belirtti.

Erkan Sözeri kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Takımın tam oturması için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu ifade eden Sözeri, “Taraftarımızda biraz mutsuzluk görüyoruz. Biz de aslında bu gidişattan mutlu değiliz. Daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi. Geçen seneden ister istemez revizyon yapıp yeni bir takım oluşturmaya çalışıyorsunuz. 3-4 oyuncu dışında 7-8 tane oyuncuyla oynuyorsunuz. Tabi teknik adam değişikliği de oldu sistemi oturtma anlamında bir zaman lazım. Mesela bu haftaki rakibimiz Hatayspor kadrosunu korudu. Bakıldığı zaman teknik adam değişmesine rağmen aynı oyun sistemiyle oynayacak ve bizim kadar sorun yaşamayacaklar” dedi.

"Erzurumspor’a yakışmayan hiçbir futbolcu bu takımda barınmayacak"

Daha önce kulüp yönetimine 'kız arkadaşım trafik kazası geçirdi' diye yalan söyleyerek izin alan Rashad Muhammed’in bu kez otel odasına misafir çağırdığı için kadro dışı kaldığını açıklayan Sözeri, “Erzurumspor’a yakışmayan hiçbir futbolcu bu takımda barınmayacak. Rashad Muhammed de yakışmadı ve kadro dışında kaldı. Rashad’ın kadro dışında neden kaldığını açıklayacağım ve isterseniz affedeceğim. Bursaspor gibi bir takımla final derecesinde oynadığımız maçtan önce Rashad otele kredi kartı ile oda tutup misafir çağırmış. Böyle bir oyuncu benim takımımda olamaz, bu futbolcu bu takıma ihanet etmiştir. Bunu açıklamayacaktım ama bazıları İbrahim Akdağ kadro dışı bıraktırdı dediği için açıklama yaptım. Bir oyuncu kadro dışı bırakılıyorsa Erzurumspor’a yakışmadığı için kalmıştır. Ertesi gün sen maça çıkıp maçta yürürsen sen kadro dışı kalırsın” şeklinde konuştu.

"Kalitemizi göstermeliyiz"

TFF 1. Lig'de daha fazla mücadele edip sonrasında ise kaliteyi devreye sokmanın gerektiğini belirten Sözeri, “Bazı oyuncuların bu ligde oynadıklarını fark etmedikleri sezon başından beri bazen görüldü. İşte bunları toplayacağız. Artık onu da oturtmaya başladık. Futbolun dili birdir ancak bu ligin formatı zaman zaman farklı olabiliyor. Süper Lig daha kaliteli, daha yetenekli ayaklarla oynanıyor ama bu ligde daha çok mücadele ederek oynarsınız. Biz onun peşindeyiz. Daha kaliteli bir takımsak diğer takımlardan daha fazla mücadele edip ondan sonra kalitemizi göstermeliyiz. Zaman zaman kötü oynayıp kazandığınızda kar saymalısınız. Deplasmanlardan aldığınız puanları kar saymalısınız. Bunu söyleyerek Menemen maçını saymıyorum. Tabi ki o maçtan 3 puan bekliyorduk ama olmadı 1 puanı kar saymalıyız. Menemen kolay mağlup olmamış bir takım. Bizim takımımız eninde sonunda hedefe ulaşacaktır. Ama biraz zaman lazım, panik havası oluşturmamak lazım. Özellikle oyuncularımızı rahat bırakmamız lazım. Bizler hedefe giden oyuncu grubuyuz. Takımımızda güzel bir arkadaşlık var hem yerlilerde hem yabancılarda. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Takımımda herhangi bir şey olsa ben bunu çözerim zaten. Çok kötü olmasak da çok iyi de değiliz. Bunu hepimizin kabul etmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Erkan Sözeri: “Eninde sonunda hedefimize ulaşacağız”

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