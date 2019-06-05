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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.06.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Eriksen ayrılık talebini Tottenham'a bildirdi

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Eriksen ayrılık talebini Tottenham'a bildirdi

Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a 2-0 mağlup olan Tottenham'ın Danimarkalı yıldız futbolcusu Christian Eriksen, Londra ekibinden ayrılmak istediğini bildirdi.

Eriksen, Danimarka medyasına yaptığı açıklamada "Kariyerimde yeni şeyler denemek istediğim bir dönemde olduğumu hissediyorum." ifadesini kullandı.

İngiliz ekibi Tottenham'a 2013'te katılan Danimarkalı futbolcu, "Umarım bu yaz bir şeyler netleşir. Planım bu şekilde. Fakat futbolda böyle kararların ne zaman gerçekleşeceğini asla bilemezsin. Her an olabilir." açıklamasında bulundu.

Tottenham'a olan saygısını kaybetmediğini ve takımda kalması durumunda bunun olumsuz bir durum olmayacağını söyleyen Eriksen, yine de yeni şeyler denemek istediğini belirtti.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu için 130 milyon sterlin fiyat biçtiği ve satılmasına sıcak baktığı öne sürüldü.

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Eriksen ayrılık talebini Tottenhama bildirdi

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