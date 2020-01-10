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Futbol
Haber Giriş: 10.01.2020 - 13:07,Son Güncelleme:/

Eric Birighitti'den acı haber! Köpekbalıkları parçaladı...

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Eric Birighitti'den acı haber! Köpekbalıkları parçaladı...

Yaklaşık bir haftadır kayıp olan 21 yaşındaki genç futbolcu Eric Birighitti'nin köpekbalığı saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

Spor Arena Dış Haberler | Hastings College forması giyen 21 yaşındaki genç futbolcu Eric Birighitti, Avustralya'nın güneybatısında bulunan Twilight Sahili'nde uğradığı köpekbalığı saldırısı neticesinde hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir hafta önce arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için okyanus kıyısına giden genç sporcudan günlerdir haber alınamıyordu.

Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Eric Birighitti'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre; Birighitti'nin cesedinin bulunduğu gün kıyıda büyük beyaz köpekbalıkları görüldü.

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Ayrıca bazı görgü tanıkları, Birighitti'nin vücudunun parçalarının kıyıya vurduğunu aktardı.

Yerel bir televizyon olan 9 News'a konuşan görgü tanığı Alison Walker, "Kız kardeşim ve babam, köpekbalıklarının Eric Birighitti'ye saldırdığını gördü. İçlerinden bir tanesi çok büyüktü" ifadelerini kullandı.

Yerel polis tarafından yapılan açıklamada vatandaşlar köpekbalıklarına karşı uyarıldı ve sahile gitmeme çağrısı yapıldı.

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